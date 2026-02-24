Forex I Karlstad Söker Säljare
Forex AB / Kassapersonalsjobb / Karlstad Visa alla kassapersonalsjobb i Karlstad
2026-02-24
Är du en engagerad, positiv och social person som gillar att jobba med försäljning och valuta? Vill du ha ett spännande och utvecklande jobb där kundmöten är i fokus och du får hjälpa kunder på deras resa?
Då kan detta vara sommar- och extrajobbet för dig!
Hos FOREX är det full fart under sommaren, med många kunder som vill växla valuta och få tips inför sina resor.
Vi söker Säljare för arbete under sommarperioden (juni-juli) med möjlighet till fortsatt extraarbete under resten av året.
Du behöver vara tillgänglig för introduktion under våren samt jobba extra under våren, främst då helger.
Tjänsten gäller för vår butik i Karlstad
FOREX har öppettider som passar våra kunder, därför krävs det att du är flexibel när det kommer till arbetstid. För att vara aktuell för denna tjänst behöver du kunna jobba kvällar och helger enligt vårt schema.
Dina arbetsuppgifter
Som Säljare på FOREX kommer du att vara med i alla steg av försäljningsprocessen och hjälpa kunderna att hitta rätt valuta och tjänster för deras behov. Du kommer att bidra till en fantastisk kundupplevelse och skapa resultat genom att sälja våra produkter och valuta. Tillsammans med ditt team kommer du att jobba för att uppnå dina tillsammans med butikens försäljningsmål.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Sälja valuta och andra FOREX-tjänster
• Ge utmärkt kundservice och hålla kunden i fokus
• Följa våra interna rutiner och hålla ordning i butiken
Våra förväntningar på dig
Vi söker dig som är affärsmässig, flexibel, engagerad och vill ge kunderna den bästa servicen. Du är delaktig och bidrar till en god arbetsmiljö.
Du drivs av att uppnå mål och gillar att jobba tillsammans med andra för att nå resultat.
För att trivas i denna roll och kunna prestera på bästa sätt ser vi att du har följande erfarenheter:
• Försäljningserfarenhet: Tidigare erfarenhet inom handel eller försäljning, där du har arbetat med individuella försäljningsmål och givit kunder en bra upplevelse. Erfarenhet från en service- eller försäljningsroll där kundnöjdhet har varit i fokus är särskilt värdefullt.
• Kundservice: Du har erfarenhet av att arbeta med kundservice och är van vid att hantera kundmöten på ett professionellt och serviceinriktat sätt.
• Kommunikationsförmåga: Du kan svenska språket tydligt, både i tal och i skrift. Du kan kommunicera och läsa på engelska, ytterligare språkkunskaper är meriterade.
• Teknisk vana: Du har kunskaper och erfarenhet av att använda datorer och kassasystem.
• Teamarbete: Du har erfarenhet av att jobba i team och bidra till att uppnå gemensamma mål.
Vad du kan förvänta dig av oss
Vi erbjuder ett jobb med varierande kundmöten, erfarenhet inom service och försäljning. Hos oss är kompetensutvecklingen naturlig del av arbetet.
Hos oss har du möjlighet att utvecklas och bli en skicklig säljare.
Vi är ett familjärt företag som värdesätter mångfald och tar ett stort samhällsansvar, bland annat genom vårt samarbete med ECPAT och Rädda Barnen.
Ansökan
För att säkerställa din bakgrund kommer vi att ta en kreditupplysning och begära ett utdrag ur belastningsregistret innan anställning.
Frågor om rekryteringen? Kontakta Affärschef Camilla Heimdal, e-post: camilla.heimdal@forex.se
Frågor till fackliga företrädare (Unionen) kan ställas till unionen@forex.se
Vi tar inte emot ansökningar via mejl.
Sista ansökningsdag är 31 mars. Urval sker löpande och tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
FOREX är ett familjeägt företag och Nordens marknadsledare inom resevaluta. Vi erbjuder även reseförsäkringar, kreditkort och internationella pengaröverföringar. Våra butiker finns centralt i Sverige, Norge, Finland och Danmark.
Individuell lönesättning. Månadslöm. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Forex AB
(org.nr 516406-0104) Jobbnummer
9760143