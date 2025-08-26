Företagssupport
Bravura Sverige AB / Kundservicejobb / Göteborg
2025-08-26
Tycker du att det är viktigt att ge service i toppklass? Vi söker dig som är serviceinriktad, drivs av att arbeta mot uppsatta mål och vill hjälpa företagskunder att hitta de bästa lösningarna för dem. Här erbjuds du intern utbildning, utvecklingsmöjligheter, härlig stämning med dina lika ambitiösa kollegor, men framför allt, arbeta med relationsbyggande och problemlösning med kunden i fokus!Publiceringsdatum2025-08-26Om tjänsten
Det här är ett konsultuppdrag på heltid. Du blir anställd av Bravura och arbetar som konsult hos Telia. Det finns möjligheter till förlängning av uppdraget.
Uppdragstiden blir en ömsesidig testperiod där du som konsult har samma trygghet som en anställd. För dig som är ny på arbetsmarknaden är konsultuppdrag ett bra sätt att testa olika uppdrag, knyta kontakter och bygga upp ett konkurrenskraftigt cv.Om företaget
Telia Company är ett kommunikationsföretag inom IT- och telekom. De hjälper företag och privatpersoner att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Sverige har en bredbandsinfrastruktur i världsklass med väl utbyggda fibernät och just nu moderniserar Telia hela mobilnätet med förstärkt 4G och 5G. Med cirka 21 000 medarbetare i sju länder, varav 4 700 kollegor i Sverige, erbjuder Telia den bästa uppkopplingen i de bästa näten och fortsätter att investera för ett mer digitalt och hållbart samhälle.
Digitaliseringen har kopplat samman människor och låter oss prata, lyssna, titta, läsa och tycka, nästan var i världen vi än befinner oss. Nationer, företag och individer möts över gränser och kontinenter, dygnet runt och året om. Telia Company tillhandahåller grunderna i det digitala samhället som är avgörande för att skapa en bättre framtid.
Välkommen till Telia, bättre nät, bättre upplevelser! Dina arbetsuppgifter
Som företagssupport ansvarar du för den första kontakten med Telias företagskunder. Du tar emot inkommande samtal och hanterar ärenden som berör teknisk support. Frågorna är varierande och du arbetar för att hitta bra lösningar som bidrar till nöjda kunder. Merförsäljning är en stor del av rollen, där du arbetar för att säkerställa att kunderna har rätt tjänster för sina behov genom en aktiv försäljning.
Du erbjuds en gedigen introduktion och har kontinuerlig dialog med din närmaste chef för att utvecklas i rollen. Initialt utbildas du inom ett tekniskt område och med tiden byggs din kunskap på med fler kompetenser. Du tillhör en grupp med kollegor i samma roll och tillsammans arbetar ni för att nå era mål och säkerställa nöjda kunder. Över tid kommer du utbildas inom fler kompetenser och rollen kommer att innebära ett större ansvar.
I dina arbetsuppgifter ingår:
• Besvara inkommande samtal och mejl från företagskunder
• Hitta lösningar på kunders frågor och problem
• Stort fokus på merförsäljning genom att se över tjänsteutbud och hitta lösningar som passar kundernas behov
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
• Avslutad gymnasieutbildning
• Erfarenhet inom service
• Du talar och skriver obehindrat på svenska och har goda kunskaper i engelska
• Erfarenhet från telekombranschen och/eller arbetat mot företagskunder är meriterande
Som företagssupport är det viktigt att du är serviceinriktad och drivs av att hjälpa kunderna att hitta de bästa lösningarna. Du har förmågan att sätta kunden i fokus samt är uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Vidare är du en lagspelare som har en god förmåga att samarbeta internt med ditt team och med andra avdelningar inom Telia. Rollen kräver att du tar egna initiativ och har en förmåga att anpassa dig efter olika situationer och varierande arbetsuppgifter.
Övrig information
