Företagssköterska till Kommunhälsan - Eskilstuna kommun, Serviceförvaltningen - Sjuksköterskejobb i Eskilstuna

Prenumerera på nya jobb hos Eskilstuna kommun, Serviceförvaltningen

Eskilstuna kommun, Serviceförvaltningen / Sjuksköterskejobb / Eskilstuna2021-04-09Är du en erfaren sjuksköterska och har vidareutbildat dig till företagssköterska? Är du genuint intresserad av människor, hälsa och arbetsmiljö? Trivs du att tillsammans med andra jobba för lösningar som skapar värde och resultat i vår organisation? Då kan du vara den vi söker!Kommunhälsan är Eskilstuna kommuns interna företagshälsovård. Vi är en oberoende expertresurs inom hälsa, arbetsmiljö, beteendevetenskap och medicin. Vi arbetar konsultativt som stöd till chefer och medarbetare i kommunens förvaltningar. Kommunhälsans uppdrag är i huvudsak att stötta cheferna så att de kan leva upp till sitt arbetsmiljö- och rehabiliteringsansvar.På enheten arbetar det 15 medarbetare. Arbetsgruppen är positiv, utvecklingsinriktad och består av olika professioner i blandade åldrar. Enheten består av fysioterapeuter/ergonomer, företagsläkare, företagssköterskor, psykologer, beteendevetare, hälsoutvecklare, arbetsmiljöingenjör och systemförvaltare/administrativ handläggare.Kommunhälsan ligger centralt belägen i Eskilstuna, ca 300 meter från tåg- och busstation.2021-04-09Som företagssköterska hos oss kommer du att arbeta såväl självständigt som i team med frågeställningar gällande arbetsrelaterad hälsa och arbetsmiljö på organisations-, grupp- och individnivå. Teamet är tvärprofessionellt och består av kompetens inom medicin, teknik, beteendevetenskap, ergonomi och hälsoutveckling.Arbetet bedrivs på uppdrag av och i nära samspel med chefer på olika förvaltningar i kommunen, som företagssköterska kommer du att vara kontaktperson gentemot ett antal förvaltningar i kommunen. Rollen är omväxlande och en del av arbetet består av rådgivning, kartläggningar, stödsamtal samt riskbruk- och missbruksfrågor. Det ingår även att utbilda och leda grupper på temat hälso- och arbetsmiljöfrågor. I rollen ingår en mindre del att samordna rehabiliteringsarbetet både internt och ibland även med externa kontakter.Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med en specialistutbildning som företagssköterska samt har några års erfarenhet av att arbeta inom yrket. Om du har erfarenhet av arbete inom företagshälsovård är det starkt meriterande och har du jobbat som distriktssköterska är det också värdefull erfarenhet för den här tjänsten. Har du erfarenhet av att utbilda och leda grupper inom din profession är det till din hjälp i denna roll, likaså om du har medverkat i eller drivit hälsoprojekt. Du får gärna ha erfarenhet av att ha arbetat med riskbruks- och missbruksfrågor.För att lyckas i denna roll krävs det att du har ett konsultativt förhållningssätt. Det är en förutsättning att du har vana att använda digitala verktyg i ditt arbete och att du har en administrativ förmåga. Då det ingår att göra muntliga och skriftliga bedömningar är det viktigt att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Som person har du en god förmåga att planera och har lätt för att sätta dig in i andra människors situationer. Du involverar gärna andra i ditt arbete och dina beslut samt har en god förmåga att se sociala normer ur flera perspektiv. Du har också en god förmåga att se helheter och är proaktiv i samarbetet med våra kunder. Har du en stark drivkraft och är engagerad och målinriktad kommer du trivas i denna roll.Du är varmt välkommen med din ansökan!ÖVRIGTBifoga gärna din legitimation som sjuksköterska från Socialstyrelsen med ansökan.Serviceförvaltningen arbetar proaktivt för att utveckla och leverera tydliga tjänster till överenskommen kvalitet. Vi gör det tillsammans med verksamheterna i Eskilstuna kommunkoncern. En serviceförvaltning i framkant en trygg och professionell samarbetspartner.Vill du vara med och leda vägen? Vi erbjuder en arbetsplats som går före och leder vägen i en av Sveriges mest hållbara kommuner. Tillsammans med kompetenta och engagerade medarbetare är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten, vägledning och service. Genom ett aktivt och modigt medarbetarskap samt ett tillitsfullt och engagerat ledarskap är du med och driver förändring. Du gör skillnad för människor varje dag.Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.Vi ber dig söka tjänsten via länken i denna annons. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan eftersom den ligger till grund för vårt urval.Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i vår reception på Alva Myrdals Gata 3 D. Märk din ansökan med Rekryteringsenheten och annonsens referensnummer.Varaktighet, arbetstidHeltid. Dagtid. Tillsvidareanställning, tillträde: 2021-09-01 .Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-05-09Eskilstuna kommun, Serviceförvaltningen5680214