Företagssköterska
Wallberghälsan AB / Sjuksköterskejobb / Stockholm Visa alla sjuksköterskejobb i Stockholm
2026-07-18
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Företagssköterska till Wallberghälsan
Var med och utveckla framtidens företagshälsovård
Tänk om du kunde kombinera det bästa av sjukvården med det du en gång lockades av i yrket som sjuksköterska – att skapa verklig förändring för människor och organisationer innan de blir sjuka.
På Wallberghälsan arbetar vi varje dag för att hjälpa människor att må bättre, utvecklas och trivas på sina arbetsplatser. Vi tror på förebyggande hälsa, nära kundrelationer och en företagshälsovård där kvalitet, innovation och omtanke går hand i hand.
Nu söker vi dig som vill vara med på vår fortsatta resa.
Varför Wallberghälsan?
Wallberghälsan är ett familjeägt företag med över 700 kundföretag och två moderna mottagningar i Stockholm. Här möter du en arbetsplats där människan alltid står i centrum, både våra kunder och våra medarbetare.
Vi är stolta över att vara en mindre och snabbfotad organisation där idéer blir verklighet och där varje medarbetare har möjlighet att påverka verksamhetens utveckling.
Hos oss får du inte bara ett jobb. Du får möjlighet att vara med och forma framtidens företagshälsa.
Hos oss får du
Arbeta förebyggande på riktigt Hjälp människor att stärka sin hälsa innan sjukdom och ohälsa uppstår.
Stor variation i vardagen Mottagningsarbete varvas med arbete ute hos kundföretag. Du möter människor från många olika branscher och livssituationer.
Möjlighet att påverka Vi välkomnar nya idéer och uppmuntrar initiativ. Här finns utrymme att utveckla både tjänster, arbetssätt och verksamheten.
Kompetensutveckling och lärande Vi satsar på kontinuerlig utveckling inom företagshälsovård, livsstilsmedicin, arbetsmiljö och digital hälsa.
Ett nära och engagerat team Du arbetar tillsammans med företagssköterskor, specialistläkare, psykologer, naprapater, kund och sälj ansvariga och som delar samma drivkraft – att skapa hållbara arbetsplatser.
Korta beslutsvägar Hos oss får du vara nära verksamheten och ledningen. Dina idéer gör skillnad.
Balans och arbetsglädje Vi värdesätter ett hållbart arbetsliv även för våra egna medarbetare.
Om rollen
Som företagssköterska hos oss får du ett självständigt och varierande arbete med stort ansvar.
Du arbetar med:
Hälsoundersökningar och medicinska kontroller
Provtagningar, vaccinationer och drogtester
Spirometrier och andra funktionsundersökningar
Hälsorådgivning och livsstilscoaching
Rehabiliteringsinsatser och tidiga stödåtgärder
Arbetsmiljöarbete och chefsstöd
Hälsofrämjande insatser hos våra kundföretag
Utveckling av framtidens företagshälsovård
Vem är du?
Vi söker dig som är specialistutbildad företagssköterska med ett genuint intresse för företagshälsovård och som gillar att bidra till utveckling.
Du tycker om att arbeta självständigt, men uppskattar samtidigt att vara en del av ett kompetent team.
Vi tror att du:
Är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning i företagshälsovård
Har minst fem års erfarenhet inom hälso- och sjukvården
Har erfarenhet av eller ett starkt intresse för företagshälsovård
Brinner för förebyggande och hälsofrämjande arbete
Är pedagogisk, relationsskapande och lösningsorienterad
Har god digital vana
Har B-körkort
Meriterande
Specialistutbildning inom företagshälsovård
Erfarenhet från företagshälsa
Hälsoprofiler och konditionstester
Hälsocoaching
Livsstilsmedicin
Rehabilitering
Arbetsmiljöarbete
Det här erbjuder vi
Konkurrenskraftiga villkor
Friskvårdsbidrag
Kompetensutveckling och utbildningar
Stora möjligheter att påverka verksamheten
Ett familjärt företag med korta beslutsvägar
Moderna mottagningar i Stockholm
Ett engagerat team med hög kompetens och stort hjärta
Vill du vara med på resan?
Vi söker dig som vill göra skillnad för människor, arbetsplatser och framtidens arbetsliv.
Välkommen med din ansökan och berätta med ett personligt brev vad som inspirerar dig med företagshälsovård och varför just du vill bli en del av Wallberghälsan.
Tillsammans skapar vi friskare människor och hållbara arbetsplatser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-31
E-post: ewa@wallberghalsan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan Företagssköterska 2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wallberghälsan AB
(org.nr 556821-2046), http://www.wallberghalsan.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10005945