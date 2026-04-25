Företagssköterska
Feelgood Företagshälsovård AB / Sjuksköterskejobb / Malmö
2026-04-25
Vi arbetar i team gentemot våra olika kundföretag och levererar tjänster inom arbetsmiljö- och hälsoutveckling samt rehabilitering. Vi arbetar på individ, grupp och organisationsnivå.
En positiv inställning, innovation, helhetssyn och en stark vilja att åstadkomma goda resultat kännetecknar vår kultur och arbetsgemenskap. Vi finns där våra kunder finns - därför arbetar du både på enheten samt möter våra kunder och kundanställda i deras egen arbetsmiljö.
Som företagssköterska hos oss arbetar du med förebyggande arbetsmiljöarbete, hälsoundersökningar, utbildningar, rehabilitering, provtagning samt hälsofrämjande arbete på individ och gruppnivå.
Du är intresserad av att bygga och utveckla en god relation med våra kundföretag och deras anställda. Du jobbar som kontaktperson gentemot några tilldelade kunder, tar hand om inkommande uppdrag samt står för rådgivning till kund och kundens beställande chefer.
Vi växer, därför söker vi dig som är leg. sjuksköterska, gärna med företagssköterskeutbildning och/eller erfarenhet av arbete i företagshälsovård eller liknande uppdrag. Vana av mottagningsarbete är meriterande. Du har ett brinnande intresse för människor i arbetslivet, en helhetssyn, och vill gärna arbeta på ett förebyggande och främjande sätt. Vi ser också det som viktigt att du har ett affärsmässigt och konsultativt förhållningssätt, god social kompetens samt att du är en god lagspelare och medarbetare som vill vara med och driva teamet i Malmö framåt. Du har körkort och goda IT-kunskaper.
Feelgood är Sveriges ledande hälsoföretag för det moderna arbetslivet. Vi hjälper företag och organisationer att förbättra produktivitet och sänka kostnader genom att arbeta systematiskt och förebyggande med arbetsmiljö, hållbar hälsa, ledarskap, medarbetarskap och vid behov rehabilitering eller krishantering.
Vi har idag drygt 1 000 medarbetare som möter kunderna både digitalt och på 155 platser i Sverige. Totalt omfattar Feelgoods 8 000 kunder 1,2 miljoner medarbetare. Feelgood grundades 1995 och ägs sedan 2021 av den finska vårdkoncernen Terveystalo Healthcare OY. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Feelgood Företagshälsovård AB
211 49 MALMÖ
För detta jobb krävs körkort.
