Vi söker en företagssjuksköterska till vår enhet i Västervik.
Vill du använda din sjuksköterskekompetens på ett nytt sätt, där du arbetar mer förebyggande och rådgivande med fokus på hela arbetslivet? Hos oss på Arbetsmiljö och hälsa, Region Kalmar läns egen företagshälsovård, får du en viktig roll i arbetet för att våra medarbetare ska må bra, kunna prestera och utvecklas över tid.
Som företagssköterska hos oss blir du en viktig del av ett team som arbetar hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande på individ-, grupp- och organisationsnivå.
Du granskar hälsodeklarationer för nyanställda och initierar lämpliga åtgärder, hanterar och följer upp stickskador samt ser till att våra medarbetare har ett fullgott vaccinationsskydd. Du genomför lagstadgade medicinska kontroller och hälsoundersökningar, ger stöd i rehabiliteringsärenden och bidrar till bedömningar av arbetsförmåga. Du håller kartläggnings- och hälsosamtal, ger råd inom arbetsrelaterad hälsa och arbetar konsultativt gentemot chefer och HR, ofta i nära samarbete med andra kompetenser i teamet.
I rollen ingår även att bidra till utvecklingen av verksamheten och våra arbetssätt.
Du får en varierad vardag med möten med människor, administrativa uppgifter och utvecklingsarbete. Arbetet innebär också resor till våra kunder och till mottagningen i Oskarshamn, vilket ger omväxling och nära kontakt med regionens olika verksamheter.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Att arbeta som sjuksköterska hos oss är inte ett traditionellt sjuksköterskejobb. Här får du använda din medicinska kompetens och helhetssyn på ett nytt sätt, mer förebyggande och rådgivande med fokus på hela arbetslivet, men också i enskilda patientmöten.
Kanske har du tidigare arbetat i roller där samarbete, struktur och ansvarstagande varit viktiga delar. Du trivs i en roll där du får kombinera medicinsk kunskap med strategiskt tänkande och praktiskt stöd till verksamheter.
Du har god vana av administrativt arbete och tycker om att skapa ordning, följa upp och bidra till utveckling. Det är meriterande om du har utbildning till företagssköterska eller erfarenhet från företagshälsovård.
Du kommunicerar tydligt, bygger förtroende och drivs av att hitta lösningar tillsammans med andra.
Hos oss blir du en viktig del av ett tvärprofessionellt team där vi tillsammans skapar förutsättningar för friska, trygga och välmående arbetsplatser.
Din framtida arbetsplats
Arbetsmiljö och hälsa består av omkring 20 engagerade medarbetare i Kalmar, Västervik och Oskarshamn. Vi stödjer Region Kalmar läns verksamheter i målet att vara en av Sveriges bästa arbetsplatser. Hos oss får du kollegor med hög kompetens, ett gott arbetsklimat och stora möjligheter till fortbildning och utveckling inom arbetsmiljö och arbetslivsinriktad hälsa.
Här blir du en del av en verksamhet där din insats gör verklig skillnad varje dag.
Vår enhet är en del av Regionstaben som består av 150 medarbetare med kompetens inom bland annat ekonomi, juridik, HR, kommunikation, planering, samordning, hållbarhet, säkerhet, smittskydd och vårdhygien. Alla arbetar för att utveckla organisationen och förbättra tillvaron för invånarna i Kalmar län. Inom våra respektive expertområden är vi även stöd till Region Kalmar läns ledning, chefer och förvaltningar.
Region Kalmar län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi är över 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Hos oss får du många förmåner och ett av Sveriges bästa kollektivavtal. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.
Region Kalmar län erbjuder alla medarbetare en anställning på 100%. Om du arbetar deltid men önskar arbeta heltid kan utökning av tjänst erbjudas vid annan arbetsplats.
Vi vill att du bifogar CV, personligt brev och för tjänsten relevanta utbildningsbevis till din ansökan. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Ersättning
Vi tillämpar individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/163". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kalmar Län
(org.nr 232100-0073) Arbetsplats
Regionstab Kontakt
Rose-Marie Svakko, 1: linjens chef 010-3586488 Jobbnummer
9782762