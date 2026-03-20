Företagssäljare till Gasellföretag
Finansia Sverige AB / Säljarjobb / Karlskrona
2026-03-20
Finansia har sedan 2014 hjälpt små och medelstora företag att växa, investera och ta nästa steg. Vi jobbar med företagsfinansiering på riktigt - nära kunderna, med snabba beslut och lösningar som är anpassade efter varje affär.
Idag har vi beviljat över 7 miljarder kronor i finansiering och utsetts till Di Gasell tre gånger, senast som MästarGasell. Det är vi stolta över men det viktigaste för oss är hur vi jobbar, inte bara siffrorna.
Nu söker vi dig som redan kan B2B-försäljning och vill arbeta i en roll där relationer, affärsförståelse och kvalitet väger tyngre än tomma volymer.
Rollen i korthet
Du arbetar med försäljning av finansieringslösningar till små och medelstora företag. Det handlar om att förstå kundens verkliga behov, föreslå rätt lösning och bygga långsiktiga samarbeten.
Du kommer bland annat att:
Ha dialog med företagskunder och erbjuda finansieringslösningar som passar deras affär
Göra behovsanalyser och identifiera affärsmöjligheter
Driva hela säljprocessen, från första kontakt till avslut
Arbeta via telefon, mejl och digitala möten
Bygga och utveckla relationer över tid, inte bara stänga affärer
Vem vi tror att du är
Du har redan erfarenhet av B2B-försäljning och känner dig trygg i kunddialogen. Kanske har du jobbat med finans, factoring eller så är du van vid komplex försäljning där förtroende är avgörande.
Vi tror att du:
Är affärsdriven och tar eget ansvar för dina resultat
Van att arbeta med uppsökande försäljning
Gillar att arbeta strukturerat och självständigt
Är duktig på att skapa förtroende och långsiktiga relationer
Trivs i en miljö där kvalitet och kundnöjdhet är lika viktigt som siffror
Vill fortsätta utvecklas i ett modernt fintech-bolag
Det här erbjuder vi
Hos Finansia får du en arbetsplats där erfarenhet tas på allvar och där du får utrymme att påverka.
Fast lön kombinerat med en attraktiv provisionsmodell
Fasta arbetstider och förmåner som gymkort, frukost och moderna kontorslokaler centralt
En inkluderande kultur med korta beslutsvägar och stark lagkänsla
Möjlighet att vara med och påverka både din roll och bolagets fortsatta tillväxt
Låter det som nästa steg för dig?
Skicka in din ansökan eller tipsa någon som borde jobba hos oss.
Sista dag att ansöka är 2026-04-20
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7436591-1905215".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Finansia Sverige AB
371 33 KARLSKRONA
