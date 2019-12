Företagssäljare till Dina Försäkringar Syd. - Telin Rekrytering & Konsult Syd AB - Bankjobb i Karlskrona

Telin Rekrytering & Konsult Syd AB / Bankjobb / Karlskrona2019-12-21Som Företagssäljare kommer du att vara verksam i Kronobergs-, Blekinge- och Kalmar län. Tack vare denna gynnsamma region finns möjlighet för dig att vissa dagar utgå från vårt kontor i Karlskrona och andra dagar utgår du från vårt kontor i Tingsryd, då du ansvarar för både små och medelstora företag som finns i detta område.I din roll som Företagssäljare blir din uppgift bland annat att besöka kunder och delta på olika event och kundaktiviteter. Du nätverkar, både inom befintliga och nya kanaler och via samarbetspartners. Du arbetar med företagsförsäkring inom sakförsäkring till små och medelstora företag, fastighetsägare och föreningar. Vi har nyligen implementerat ett nytt arbetssätt för våra lantbruks- och företagssäljare där du får stöd i arbetet via ett kundvårdsprogram. Du får också hjälp av våra innesäljare med vissa administrativa arbetsuppgifter. Därigenom får du som säljare mer tid till kundvård och nya kundkontakter.Du kommer att tillhöra vår framgångsrika säljgrupp där ni tillsammans arbetar för att skapa mervärde och kundnytta i våra kunders verksamheter. Du har ansvar för planering, genomförande och uppföljning av försäljningsaktiviteter. I dina uppgifter ingår också att identifiera nya kunder och affärsmöjligheter men även utveckla befintliga kundrelationer.Hos oss erbjuds du en utvecklande roll där varje dag erbjuder nya utmaningar att lösa tillsammans med dina kollegor och dina kunder. För att lyckas som Företagssäljare bör du ha försäljningsvana, gärna då från försäkringsbranschen. IFU-utbildning är meriterande.För att lyckas i rollen kommer du få en gedigen startutbildning de första två månaderna, denna utbildning är till stor del i Kalmar, där du blir IDD-certifierad.Tjänsten är en tillsvidareanställning, heltid, som inleds med sex månaders provanställning.Du rapporterar till Chef Företag Öst.2019-12-21Du som söker har troligen en eftergymnasial utbildning, gärna med inriktning försäljning/ekonomi/juridik eller liknande. Har du dessutom erfarenhet från försäkringsbranschen och ovan beskrivna arbetsuppgifter är detta mycket meriterande.För att lyckas i rollen har du en hög servicekänsla och stort kundfokus, vidare är du en person som tycker om att jobba målinriktat. Din förmåga att skapa förtroende och nära kundrelationer är god, personlig försäljning är något du värderar högt och du tar ansvar för dina uppgifter. Med en god förståelse för affärsmässiga principer och förmåga att omsätta dem i praktiken uppfattar andra dig som en skicklig affärskvinna/affärsman.Som person har du alltid ett positivt och professionellt bemötande, både mot kunder och kollegor. Din attityd och vilja är något som Dina Försäkringar värdesätter mycket. Vidare är du analytisk och driven och ser möjligheter med de utmaningar som kunderna ställs inför.Tjänsten förutsätter att du har körkort och bil.Officepaketet behärskar du utan problem och du har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.Om Dina Försäkringar SydDina Försäkringar Syd är ett lokalt försäkringsbolag med verksamhet i Kalmar, Blekinge och Kronobergs, Skåne och Hallands län. På området har vi åtta kontor. Vi erbjuder försäkringar för privatpersoner, företag och lantbruk. 2017 och 2018 fick vi utmärkelsen "Sveriges nöjdaste kunder inom fordonsförsäkring" enligt SKI. Detta Stärker vår tro att enkelhet, närhet och att våga vara personliga är våra framgångsfaktorer. Den personliga relationen sitter i vår ryggrad, nu och i framtiden.Läs gärna mer här: https://www.dina.se/lokala-bolag/dina-forsakringar-syd.html Hur du ansökerI denna rekrytering samarbetar Dina Försäkringar med Telin Rekrytering & Konsult. Läs mer och ansök tjänsten via www.telinrekrytering.se Vi har ett löpande urval så vänta inte med att sända oss din ansökan. Dock tar vi ej emot ansökningar via e-post, detta på grund av den nya lagstiftningen GDPR. För att din ansökan skall vara giltig, vänligen registra dig och ansök via telinrekrytering.se.Har du frågor eller vill veta mer är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Terése S Carlstedt på telefon 0703-77 45 51 eller e-post terese@telinrekrytering.se Välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstidHeltidSista dag att ansöka är 2020-01-12Telin Rekrytering & Konsult Syd AB5017172