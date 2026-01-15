Företagssäljare (B2B) - Mötesbokare
Wigose AB / Säljarjobb / Örebro Visa alla säljarjobb i Örebro
2026-01-15
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Wigose AB i Örebro
Säljare till Copykit
Copykit säljer RCS - en av de hetaste och snabbast växande B2B-tjänsterna på marknaden. Efterfrågan på vår tjänst är hög och marknaden växer snabbt.Publiceringsdatum2026-01-15Ersättning
Provisionbaserad ersättning.
Ingen inkomstgräns.
Teamet
Vi bygger nu ett säljteam från grunden och anställer flera personer med start i februari.
Vi söker dig som:
bokar säljmöten över telefon
håller digitala möten
triggas av provision och resultat
vill tjäna pengar på en het och växande marknad
är hungrig och driven
har erfarenhet av försäljning
Vill du vara med på vår resa? Skicka din ansökan (CV och personligt brev) till rekrytering@copykit.se
. Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-14
Endast via e-post
E-post: rekrytering@copykit.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Säljare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wigose AB
(org.nr 559415-6753) Kontakt
Augin Tekin augin@copykit.se Jobbnummer
9686391