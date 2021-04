Företagsrådgivare inom IT & Kommunikation - Our Stars AB - Säljarjobb i Malmö

Prenumerera på nya jobb hos Our Stars AB

Our Stars AB / Säljarjobb / Malmö2021-04-09Nu söker vi dig som vill jobba med de senaste tjänsterna och produkterna inom IT / Telekom. Är du en driven account manager som älskar försäljning, teamkänsla och vill vara med på en riktigt spännande resa? Ja, då är du den vi söker! #jobbjustnu2021-04-09StjärnaFyrkant bildades 1996 och är idag en rikstäckande kedja som erbjuder både produkter och tjänster inom IT, Telekom och Fordonskommunikation till företag. Med lokal närvaro och användarvänliga kommunikationslösningar drivs vi av att bli kundens "kunniga kompis", samt vara en pålitlig partner genom att enkelt och snabbt kunna bidra till ökad effektivitet och lönsamhet.Din huvudsakliga arbetsuppgift kommer vara uppsökande försäljning mot nya och befintliga kunder. Du bygger upp din egen kundstock, som du med tiden utvecklar och breddar för att på så sätt skapa djupare och mer långvariga relationer med kunderna. Du arbetar med en bred produktportfölj och har fullt ansvar över hela säljprocessen från start till mål. Du bearbetar kunder över hela landet och företagen du riktar dig mot är allt från små, medelstora till större företag inom alla olika branscher och segment. Du utgår från vår "flagskeppsbutik" i centrala Malmö vid Hansa.Kriterier för tjänsten:Du har erfarenhet från uppsökande försäljning via telefon.Du älskar att göra affärer.Du är en lösningsorienterad relationsbyggare som sätter kunden i fokus.Du är social, utåtriktad och har en grym personlighet.Du är en teamplayer.Har du tidigare erfarenhet från försäljning inom IT & Telekom är det ett stort plus, men viktigast är att du har vinnarskalle och ambitionen att växa och utvecklas inom bolaget.Lön och villkor:Förutom möjligheten att få jobba med fantastiskt härliga och likasinnade kollegor så erbjuder vi fast lön + provision och arbetstiderna är vanliga kontorstider.Sista dag att ansöka är 2021-04-23Our Stars ABDjäknegatan 3321135 Malmö5683082