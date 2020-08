Företagsrådgivare/Innesäljare för direktrekrytering till Boomr! - Studentconsulting Sweden AB (Publ) - Säljarjobb i Göteborg

Prenumerera på nya jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ)

Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Säljarjobb / Göteborg2020-08-26Vill du utvecklas inom försäljning och arbeta mot företag runtom i Sverige? Vill du arbeta på en arbetsplats som genomsyras av engagemang och gemenskap? Då bör du söka den här tjänsten!Nu söker vi på StudentConsulting en innesäljare till vår kund Boomr Trygghetsbyrån. Boomr erbjuder säkerhetstjänster, såsom brandskyddsutrustning, DNA-märkning och juridiska tjänster, till företag i Sverige. Boomr sitter i fräscha lokaler i Krokslätts Fabriker och är totalt ca 60 anställda.I rollen som innesäljare kommer du i huvudsak att sälja säkerhetstjänster till företag i Sverige via telefon i första hand. Du kommer att tillhöra ett team om 15 andra säljkollegor. Hos Boomr är det högt i tak och en härlig gemenskap där de hittar på olika aktiviteter såsom resor, försäljningstävlingar, spa och kampsport. Boomr erbjuder även fortlöpande utbildningar för att ständigt utveckla sina medarbetare.Detta är en rekrytering vilket innebär att StudentConsulting sköter rekryteringsprocessen men du får en anställning direkt hos Boomr. Tjänsten är på heltid och arbetstiderna är måndag - fredag 8:15-16:30. För rätt person finns möjligheten till att starta omgående eller enligt överenskommelse!2020-08-26Stor vikt lägg på personliga egenskaper. Vi ser att du som söker har ett stort engagemang och driv. Du har en idrottsbakgrund och är tävlingsinriktad. Vidare är du positiv och glad som person samt trivs i en resultatorienterad miljö och att arbeta mot uppsatta mål.Det är meriterande om du har:Erfarenhet av telefonförsäljning, gärna mot företag.Utbildning inom försäljning, marknad eller annat relevant område.Stämmer ovanstående in på dig? Sök redan idag då urval och intervjuer sker löpande.Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi rekryterat över 11 000 personer det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.se Varaktighet, arbetstidTillsvidareanställning TillsvidareFast lön + rörlig lönSista dag att ansöka är 2020-10-31Studentconsulting Sweden AB (Publ)5334617