Företagsrådgivare Bank - Länsförsäkringar Södermanland - Bankjobb i Strängnäs

Prenumerera på nya jobb hos Länsförsäkringar Södermanland

Länsförsäkringar Södermanland / Bankjobb / Strängnäs2021-04-13Länsförsäkringar ABFör dig som jobbar hos oss på Länsförsäkringar Södermanland blir det en del av din vardag att varje dag bidra till något större. Du blir en del av ett företag som står närmast sina kunder. Vi utvecklar tillsammans det samhälle som finns runt omkring oss, både långsiktigt och förebyggande. På så sätt kan du vara med och tillföra ett varaktigt värde som går utanför ditt eget arbete. Tillsammans skapar vi trygghet och möjligheter för alla sörmlänningar, för all tid. Vår ambition är att ha de nöjdaste kunderna och att vara länets bästa arbetsplats. Vill du vara en del av något större? Vi söker två engagerade Företagsrådgivare Bank med placeringsort Eskilstuna och Strängnäs.Huvudsakliga arbetsuppgifterRollen som Företagsrådgivare Bank innebär att ta ansvar för, utveckla och förädla befintliga företagskunder samt bearbeta nya kunder inom Eskilstuna och Strängnäs. Du kommer arbeta med rådgivning inom bankaffären med inriktning på våra företagskunder. I rollen ingår löpande analys och uppföljning av kundens finansiella ställning samt riskbedömningar.Du förväntas ta ett stort ansvar i prospekteringen genom att träffa många nya intressanta företag. Du gillar att genomföra kundaktiviteter och att företräda banken i det lokala näringslivet. Du förstår vikten av nätverksbyggande. Tjänsten ställer höga krav på god förmåga att samverka med våra försäkringsspecialister för privat- och företagsmarknaden. Tjänsten innebär resor inom länet.2021-04-13För att vara kvalificerad för denna tjänst är det ett krav att du har:* Eftergymnasial utbildning inom exempelvis ekonomi/företagande, alternativt arbetslivserfarenhet som vi bedömer som likvärdig.* Erfarenhet av arbete som Företagetagsrådgivare och då främst inom företagsfinansiering* Swedsec-licens för rådgivare och det är meriterande om du även har bolånelicensKörkort samt tillgång till egen bilFör att vara framgångsrik i den här rollen krävs det att du har ett stort intresse för företagsekonomisk rådgivning och är genuint intresserad av kundrelationer. Som person har du en god social förmåga, är målmedveten och har lätt för att anpassa dig till nya situationer och omständigheter. Du trivs med att arbeta självständigt och fatta egna beslut, samtidigt som du också tillhör ett team som du samarbetar med i många avseenden. Du är empatisk och arbetar utifrån kundernas behov. Utöver det gillar du möjligheten att bidra till utvecklingsarbete inom vårt bolag.Länsförsäkringar Södermanland söker dig med rätt personlighet, kompetens och erfarenhet för tjänsten. Bolagets målsättning är att vår organisation ska spegla mångfalden bland våra kunder.Övrig information och kontaktuppgifterTjänsten är tillgänglig att söka via vårt rekryteringssystem till och med den 2021-04-25. Du söker genom att bifoga CV och att besvara de frågor du får efter att ha klickat på "ansök". Vi undanber personligt brev, dels för att underlätta ansökningssteget för dig och dels på grund av att det personliga brevet ökar risken för subjektiva bedömningar vid urvalsarbetet. Vi arbetar med en kompetensbaserad rekryteringsprocess och tillämpar tester under processen. Vi påbörjar urvalsarbetet efter sista ansökningsdagen. Varmt välkommen med din ansökan, via vårt rekryteringssystem!Har du frågor om tjänsten kan du kontakta rekryterande chef, Khalid Eid, Företagsmarknadschef Bank, på 0155-48 41 94 eller 076-721 77 72.Fackliga kontaktpersoner är Piia Ohlsson, Forena, 0150-48 43 02 och Thomas Mattsson, SACO, 0150-48 43 19.Sista dag att ansöka är 2021-04-25Varaktighet, arbetstidHeltid UndefinedUndefinedSista dag att ansöka är 2021-04-25Länsförsäkringar Södermanland5689055