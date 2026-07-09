Företagsrådgivare
Experis AB / Bankjobb / Karlshamn Visa alla bankjobb i Karlshamn
2026-07-09
, Sölvesborg
, Olofström
, Bromölla
, Ronneby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Experis AB i Karlshamn
, Sölvesborg
, Olofström
, Bromölla
, Ronneby
eller i hela Sverige
Drivs du av att göra affärer och skapa långsiktiga kundrelationer?
Sparbanken Blekinge fortsätter sin tillväxtresa och söker nu en affärsdriven och relationsstark företagsrådgivare som vill vara med och utveckla vår företagsaffär.
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Vår främsta drivkraft är kundens behov och vi arbetar med starkt engagemang för att skapa långsiktiga relationer och hållbara affärer. Vi värdesätter det personliga mötet och strävar efter att vara den självklara finansiella partnern för våra företagskunder. Publiceringsdatum2026-07-09Om tjänsten
Som företagsrådgivare hos Sparbanken Blekinge ansvarar du för en egen kundportfölj. Du arbetar proaktivt med att utveckla befintliga kundrelationer och att attrahera nya kunder. Du arbetar över hela vårt verksamhetsområde som är Karlshamn och Olofström.
Du driver affären framåt genom att identifiera kundernas behov och erbjuda helhetslösningar inom finansiering, sparande och betalningar, i nära samarbete med bankens specialister. Rollen innebär ett stort eget ansvar där du planerar och genomför kundmöten, bygger nätverk och skapar affärsmöjligheter.
Du blir en del av företagsmarknadsteamet som idag består av 13 medarbetare och som utgår från våra moderna lokaler på Östra Piren i Karlshamn. Profil
Vi söker dig som har en utbildning inom ekonomi och flerårig erfarenhet företagsrådgivning. Har du SwedSec-licenser och erfarenhet av prospektbearbetning är det starkt meriterande.
För att lyckas i rollen är du affärsdriven och resultatorienterad med en stark förmåga att bygga relationer och skapa förtroende hos dina kunder. Du arbetar proaktivt och självgående med ett tydligt kundfokus, samtidigt som du är en lyhörd lagspelare som har förmåga att driva affärer hela vägen i mål.
Vad vi erbjuder
Hos Sparbanken Blekinge får du arbeta enligt devisen "Som ingen annan!" - något som genomsyrar vår kultur. I moderna lokaler på Östra Piren erbjuds en dynamisk arbetsmiljö med fokus på hållbarhet både för kunderna och våra medarbetare.
Du blir del av en bank som växer, investerar i sina medarbetare och som har en stark lokal närvaro. Så ansöker du
Vill du bli del av vårt engagerade team? Vi ser fram emot din ansökan!
I den här rekryteringen samarbetar Sparbanken Blekinge med Jefferson Wells, del av Manpower Group. Din ansökan i form av CV och personligt brev tas emot via jeffersonwells.se
Har du frågor är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Linda Svensson på Jefferson Wells, 044-20 38 71 eller linda.svensson@jeffersonwells.se
Notera att vi håller semesterstängt vecka 29-31
Välkommen med din ansökan senast den 9 aug.
Om Sparbanken Blekinge
En helt vanlig bank, tänker kanske du. Ett gäng rebeller, tänker någon annan. Och båda sakerna är sanna.
Faktum är att vi startade på ett ganska revolutionärt sätt. Ja, på den tiden fanns det inga banker för vanligt folk. Ingen som fanns där och hjälpte människor att förverkliga sina drömmar. Vi är marknadsledande i vårt verksamhetsområde och skall vara den självklara finansiella partnern för privatpersoner, företag, kommun och föreningar.
Och nu, trots att det snart har gått 200 år sedan vi först slog upp våra dörrar, håller vi fortfarande fast vid samma grundidé: att vara den bank som gör saker lite annorlunda. Men aldrig för sakens skull, såklart. Utan alltid för din och bygdens bästa. När andra distanserar sig finns vi kvar, nära dig.
En del av bankens vinst går tillbaka till föreningsliv, näringsliv, kultur och bra lokala projekt som gör skillnad på riktigt.
Banken har idag över 100 anställda och en affärsvolym på ca 36 miljarder kr.
Vi väljer att satsa här och vi satsar för en bättre framtid. Så vi fortsätter att vara en bank som ingen annan.
Den 8 juni erhöll Sparbanken i Karlshamn tillstånd av Finansinspektionen att ombilda banken till bankaktiebolag och namnändrades till Sparbanken Blekinge. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104)
Pirgatan (visa karta
)
374 36 KARLSHAMN Arbetsplats
Sparbanken Blekinge Kontakt
Contact
Linda Svensson linda.svensson@jeffersonwells.se 044203871 Jobbnummer
9998028