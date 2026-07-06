Företagsläkare till Regionhälsan, Sundsvall
Region Västernorrland / Läkarjobb / Sundsvall Visa alla läkarjobb i Sundsvall
2026-07-06
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Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Om verksamheten
Regionhälsan är Region Västernorrland samt Sundsvalls kommuns företagshälsovård med uppdrag att vara expertstöd inom det systematiska arbetsmiljöarbetet, arbetslivsinriktad rehabilitering och kunna beskriva sambandet mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet samt hälsa. Verksamheten består av strax under 30 medarbetare med mottagningar i Sundsvall, Sollefteå och Örnsköldsvik. Vi söker nu en företagsläkare till oss.
Som läkare inom Regionhälsan kommer du ha ett varierande uppdrag. Arbetet sker både självständigt och i multidisciplinära team i syfte att stödja chefer och anställda inom det systematiska arbetsmiljöarbetet och arbetslivsinriktad rehabilitering. Du delar även ansvaret att utveckla verksamhetens metoder och tjänsteutbud. Hos oss kommer du tillhöra en yrkesgrupp med erfarna kollegor. Arbetsuppgifterna är ofta i korta intensiva perioder huvudsakligen på individnivå och förekommer även på grupp- och organisationsnivå där utbildningsinslag kan förekomma. Vi möter våra kunder både fysiskt och digitalt, vilket främst sker på konsultens placeringsort. Resor förekommer ibland mellan verksamhetens mottagningar. Regionhälsan erbjuder vid behov kompetensutveckling avseende relevanta utbildningar, exempelvis för att uppnå tilläggsspecialiteten arbetsmedicin. Arbetstiderna är kontorstid med flex.
Tjänsten avser en tillsvidareanställning med tillträde 2026-10-01 eller enligt överenskommelse.
Varmt välkommen att e-posta rekryterande chef Johan Henriksson för mer information.
ArbetsuppgifterMedicinska kontroller
Rehabilitering i samband med alkohol- och dorgproblematik
Arbetslivsinriktad rehabilitering
Förebyggande åtgärder i arbetstivet, exempelvis vaccinationer
KvalifikationerVi söker dig somHar specialistläkare inom patientnära klinisk specialitet
Har B-körkort
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Det är meriterande om duHar specialistkompetens inom företagshälsovård eller arbetsmedicin
Har arbetslivserfarenhet inom företagshälsovård
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaperStabil
Samarbetsförmåga
Strukturerad
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Vi tillämpar individuell lönesättning enligt gällande kollektivavtal. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "80:2026:179". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206), https://www.rvn.se/
Storgatan 1 (visa karta
)
871 85 HÄRNÖSAND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Regionledningsförvaltningen Kontakt
Rekryterande chef
Johan Henriksson johan.henriksson@rvn.se +46 601 819 76 Jobbnummer
9994035