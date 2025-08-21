Företagarförbundet söker medlemsvärvare!
2025-08-21
Företagarförbundet är landets äldsta företagarorganisation och bedriver omfattande opinionsbildande verksamhet i syfte att förbättra villkoren för landets småföretagare.
Företagarförbundets medlemstjänst, MSTT, som ansvarar för all medlems rekrytering och annonsförsäljning åt Företagarförbundet, söker nu medlemsvärvare/säljare till sitt Örebro kontor.
Vi bearbetar marknaden genom telemarketing vilket innebär att vi, i vårt dagliga arbete, kontaktar företagare runt om i landet via telefon.
Hos oss får du möjligheten att utvecklas till en riktigt duktig säljare genom gedigen internutbildning i vår säljakademi och genom kontinuerlig coachning och feedback.
Vi erbjuder dig som säljare:
• Mycket goda förtjänstmöjligheter (garantilön 23746 kr + provision utan tak )
• Fullt betald testvecka
• Månadsbonus
• Stora möjligheter att påverka din egen arbetstid
• Kollektivavtal med Unionen samt lokal fackklubb
• Grundlig säljutbildning i vår säljakademi
• Friskvårdspeng
• Fräscha lokaler med eget kontor
• Roliga säljtävlingar och personalaktiviteter
• Aktivitetsrum av olika slag (pingis, tv-spel, mini-gym) med möjlighet till skön avkoppling på rasterna
• 2 veckors betald ledighet över jul och nyår
• 4 veckors sammanhängande semester i juli
• Flextid mellan kl. 08,00-09,00
• Och sist men inte minst; fantastiska kollegor i vår stora säljkår med en snittålder på ca 40 år
Som säljare tror vi att du:
• är en person med stort engagemang och starkt driv
• är målmedveten, tävlingsinriktad och resultatorienterad med hög aktivitet i telefonen för att nå och överträffa dina mål
• besitter mycket goda kunskaper i svenska
Vill du veta mer om vad det innebär att jobba hos oss, klicka på länken nedan och titta på vår senaste video: https://www.youtube.com/watch?v=K__zIM3U01Y
Sista dag att ansöka är 2025-09-20
E-post: info@mstt.se
