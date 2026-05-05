Föreståndare till Sambuh HVB och Stödboende
2026-05-05
Är du en driven och kunnig ledare med stort engagemang för socialt arbete?
Sambuh består av ett litet HVB om fyra platser och 19 lägenheter för Stödboende i integrerade lägenheter runt om i Göteborg, framförallt på Hisingen. Målgruppen är ungdomar mellan 16 - 20 år som av olika anledningar inte kan bo hemma.
Sambuh består av en trygg arbetsgrupp där all personal har ett stort engagemang och kunskap om socialt arbete och behandlande ungdomsarbete. Vi erbjuder en dynamisk arbetsmiljö med möjlighet till personlig och professionell utveckling.
Som föreståndare på Sambuh HVB och Stödboende har du en avgörande roll i att skapa en trygg och stabil miljö för våra ungdomar då kommer att ansvara för att hålla den röda tråden i verksamheten. Ditt arbete kommer att innefatta:
Lämplighetsbedömningar vid placeringsförfrågningar.
Hålla i metodhandledningen på behandlingskonferenserna med arbetsgruppen en gång i veckan.
Skapa och upprätthålla strukturerade rutiner
Planera och boka in vikarier vid kortare ledighet och sjukdom.
Arbeta nära med andra professionella aktörer, såsom socialtjänst och hälso- och sjukvård, för att erbjuda ett helhetsperspektiv i vårt stöd.
Du ansvarar även för verksamhetens kvalitetsarbete och innehåll gentemot vår tillsynsmyndighet, IVO.
Tjänsten är på heltid och du kommer arbeta vardagar och ha flexavtal
Vi söker dig som har socionomexamen eller annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Det krävs även att utbildningen uppfyller IVO:s krav för föreståndare på HVB och Stödboende. Du som söker behöver även ha B-körkort. Du behöver ha kunskaper och minst två års arbetserfarenhet av socialt arbete med barn och unga. För uppdraget förutsätts även att du är insatt i områdets lagstiftning gällande insatser inom SoL (socialtjänstlagen) och LVU (lag med särskilda bestämmelser om vård av unga).
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av arbete som föreståndare eller annan arbetsledande befattning på HVB och/ eller Stödboende. Det är även meriterande om du har erfarenhet och kunskap om nätverksinriktat arbete och/ eller har arbetat strukturerat med personer med neuropsykiatriska funktionshinder.
Som person ser vi det som viktigt att du är:
Stabil och trygg, vilket inspirerar andra att känna sig säkra och lugna i din närhet.
Ansvarsfull och tar ägande över dina uppgifter, vilket skapar förtroende både i teamet och för verksamheten.
Bekväm i sociala situationer och är bra på att samarbeta genom att du lyssnar, visar intresse och respekt, samtidigt som du delar med dig av din kunskap och perspektiv.
Strukturerad och kan planera och organisera arbetet effektivt.
Om du känner igen dig i denna beskrivning och är redo för en givande roll där du kan göra skillnad, tveka inte att skicka in din ansökan! Vi ser fram emot att höra från dig.
Enligt lagen (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn, ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs. Detta beställer du på Polisens hemsida.
I den här rekryteringsprocessen kommer vi inte be om personligt brev. Du kommer istället vid ansökningsförfarandet att få svara på ett antal frågor om din kompetens inom efterfrågat område.
För att uppfylla kraven i GDPR samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller brev. Har du skyddade personuppgifter? Ansök då inte via systemet, kontakta istället rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda, undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Socialförvaltningen Sydväst är en av fyra socialförvaltningar i Göteborgs Stad med runt 900 medarbetare. I stadsområdet Sydväst bor cirka 120 000 invånare och området stäcker sig från Billdal till Högsbohöjd och till södra skärgården. Förvaltningens uppdrag är att barn, unga och vuxna ska kunna leva ett tryggt och självständigt liv och att barn och unga har en rik fritid. Förvaltningen jobbar också för att stötta personer i hemlöshet till ett varaktigt boende. Genom samverkan med civilsamhälle, lokalt näringsliv och andra aktörer ska vi öka folkhälsan och tryggheten i området.
I socialförvaltningen Sydväst vill vi ta tillvara på engagemanget hos alla medarbetare. Hos oss kan du påverka både ditt eget jobb och andras liv.
Sista dag att ansöka är 2026-05-19
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
411 10 GÖTEBORG
För detta jobb krävs körkort.
Socialförvaltningen Sydväst
Hubert Larsson, Vision hubert.larsson@fv.vision.se 031-3679303
