Föreståndare till HVB-verksamhet

Norrbehandling AB / Socialsekreterarjobb / Övertorneå
2026-03-01


Norrbehandling söker en föreståndare till vårt HVB-hem i Karungi.
Som föreståndare har du det övergripande ansvaret för verksamhetens drift, kvalitet och utveckling. Uppdraget innebär både operativt och strategiskt ledningsansvar.
I arbetsuppgifterna ingår bland annat:
övergripande ansvar för verksamhetens kvalitet och struktur
personalansvar, arbetsledning och arbetsmiljö
ansvar för att verksamheten bedrivs enligt gällande lagstiftning, tillstånd och IVO:s föreskrifter
samverkan med socialtjänst, uppdragsgivare och andra myndigheter
uppföljning, dokumentation och kvalitetsarbete

Tjänsten kan utformas på två sätt:
närvaro på plats varannan vecka, eller
heltid med fast placering på behandlingshemmet

Upplägg diskuteras i dialog med rätt kandidat.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: hr@norrbehandling.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Föreståndare".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Norrbehandling AB (org.nr 559099-4157), http://www.norrbehandling.se
Viktoriavägen 21 (visa karta)
953 93  KARUNGI

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Norrbehandling - Vårudden HVB

Kontakt
Tor-Ingemar Ehn
hr@norrbehandling.se
0739 199113

Jobbnummer
9769701

