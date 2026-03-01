Föreståndare till HVB-verksamhet
2026-03-01
Norrbehandling söker en föreståndare till vårt HVB-hem i Karungi.
Som föreståndare har du det övergripande ansvaret för verksamhetens drift, kvalitet och utveckling. Uppdraget innebär både operativt och strategiskt ledningsansvar.
I arbetsuppgifterna ingår bland annat:
övergripande ansvar för verksamhetens kvalitet och struktur
personalansvar, arbetsledning och arbetsmiljö
ansvar för att verksamheten bedrivs enligt gällande lagstiftning, tillstånd och IVO:s föreskrifter
samverkan med socialtjänst, uppdragsgivare och andra myndigheter
uppföljning, dokumentation och kvalitetsarbete
Tjänsten kan utformas på två sätt:
närvaro på plats varannan vecka, eller
heltid med fast placering på behandlingshemmet
Upplägg diskuteras i dialog med rätt kandidat. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: hr@norrbehandling.se Arbetsgivarens referens
Norrbehandling AB (org.nr 559099-4157), http://www.norrbehandling.se
(org.nr 559099-4157), http://www.norrbehandling.se
953 93 KARUNGI Körkort
Norrbehandling - Vårudden HVB Kontakt
Tor-Ingemar Ehn hr@norrbehandling.se 0739 199113 Jobbnummer
9769701