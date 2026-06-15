Föreståndare sökes till stödboende verksamhet i Malmö
Carepoint Sweden AB / Socialsekreterarjobb / Malmö Visa alla socialsekreterarjobb i Malmö
2026-06-15
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Välkommen till oss!
Som föreståndare hos oss har du det övergripande ansvaret för våra stödboenden för ungdomar och vuxna samt vårt skyddade boende. Placeringar sker genom SoL eller LVU via socialtjänsten. Våra klienter kan ha komplexa behov kopplade till exempelvis missbruk, psykisk ohälsa, våld i nära relationer, hedersproblematik eller norm- och beteendeproblematik.
I din roll ansvarar du för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande lagstiftning, tillstånd och riktlinjer. Det innebär att du leder och fördelar arbetet, kvalitetssäkrar insatserna, stöttar och handleder personal samt följer upp genomförandeplaner och vårdplaner tillsammans med personal. Du har även ansvar för dokumentation, rapportering, kontakt med externa aktörer och att säkerställa att verksamheten håller hög kvalitet.
Som föreståndare är du också närvarande i det dagliga arbetet och har en nära kontakt med klienterna. Din uppgift är att tillsammans med personalen skapa en trygg miljö där klienterna ges stöd i att utveckla sina förmågor och bygga upp en stabil och motiveras till självständighet.
Vi värdesätter professionalitet, tydlighet och noggrannhet i ditt ledarskap, då dessa är avgörande för att både klienter och personal ska känna trygghet i verksamheten.
Arbetet utförs under kontorstid.Publiceringsdatum2026-06-15Dina arbetsuppgifter
Leda och ansvara för den dagliga verksamheten i stödboendet
Säkerställa att verksamheten följer lagstiftning, tillstånd och rutiner,
Handleda, stötta och följa upp personalens arbete
Ansvara för kvalitetssäkring, dokumentation och rapportering
Samverka med socialtjänst, myndigheter och andra aktörer
Följa upp vårdplaner och genomförandeplaner tillsammans med personal.
Vara delaktig i klientarbetet och bidra till en trygg och stabil miljö
Hantera akuta situationer och fatta beslut vid behov
Planera och fördela arbetsuppgifter samt schemaläggning
Kvalifikationer och krav:
Krav med erfarenhet inom socialt arbete, gärna med fokus på ungdomar och vuxna med särskilda behov.
Krav med Socionomexamen eller Socialpedagog utbildning YH utbildning om 400-poäng.
Meriterande är erfarenhet av arbete inom socialtjänsten med barn och unga, eller inom HVB- och stödboendeverksamheter för unga.
Meriterande med kunskap inom lågaffektivt bemötande, socialrätt, ESL, KBT, TMO, ART, RePulse, KSL, FREDA, PATRIARK, SARA och motiverande samtal (MI) är meriterande.
Förmåga att arbeta självständigt.
God dokumentationsvana.
Vi erbjuder:
En arbetsplats där varje dag är unik.
Stöd från ett engagerat team som tillsammans arbetar för att skapa en trygg och positiv miljö för våra klienter.
Möjligheter till kompetensutveckling och påverkan i verksamheten.
Tillgång till handledning i arbetet.
Bra förmåner
Möjlighet till flexibilitet vad gäller hemarbete samt att påverka och forma sitt eget schema
Vänligen mejla ditt CV till jobb@carepointsweden.se
. Ange Föreståndare i ämnesraden.Övrig information
För denna tjänst krävs ett utdrag ur belastningsregistret.
Vi går igenom ansökningarna löpande, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan ansökningstiden är slut. Skicka därför gärna in din ansökan så snart som möjligt!
Vi välkomnar alla sökande, och vi ser mångfald som en viktig del av vår styrka och utveckling.Om företaget
Vi är ett nystartat företag grundat av personer med lång erfarenhet inom socialt arbete och en stark passion för att göra skillnad. Just nu befinner vi oss på en spännande tillväxtresa där grundarna lägger sin själ i verksamheten. Expansion är på gång, med planer att starta upp både HVB-hem och skyddat boende inom kort. Vi söker dig med driv och engagemang som vill vara en del av vår utveckling och framtida satsningar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15
E-post: jobb@carepointsweden.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Carepoint Sweden AB
(org.nr 559344-5975), https://carepointsweden.se/
216 16 LIMHAMN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Verksamhetsansvarig
Omar Mirza jobb@carepointsweden.se Jobbnummer
9964836