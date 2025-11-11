Föreståndare roll till skyddat boende
2025-11-11
För kunds räkning söker Talangbron nu en föreståndare för en tillsvidaretjänst till ett skyddat boende i Dalarna.Publiceringsdatum2025-11-11Om tjänsten
Vår kund driver skyddade boenden. Verksamheten finns i flera delar av landet. Nu söker vi en föreståndare till ett skyddat boende i Dalarna.
Det här är en roll för dig som tycker om ett arbete där dagarna ser olika ut. Här kombineras ledning och ansvar med praktiskt arbete tillsammans med klienter och kollegor.
Som föreståndare är du verksamhetens nav - du leder arbetet, stöttar personalen, samarbetar med myndigheter och finns som trygg punkt för klienterna.Dina arbetsuppgifter
• Leda och utveckla verksamheten i enlighet med lagstiftning och IVO:s tillstånd
• Personalansvar, handledning och schemaläggning
• Vara närvarande i vardagen - ibland behövs du i ett myndighetsmöte, ibland för barnpassning
• Utföra riskbedömningar och säkerhetsplanering
• Stötta klienter i vardagen, både praktiskt och genom samtal
• Samverkan med socialtjänst, skola, vård och andra viktiga aktörer
• Hämtning av klienter runt om i landet ( i ur och skur), där god körvana krävs.
Vi söker dig som
Du har en profil som gör att din samlade utbildning och erfarenhet uppfyller IVO:s krav för föreståndare i verksamhet enligt socialtjänstlagen.
Har socionomexamen eller annan relevant högskoleutbildning (t.ex. beteendevetare) som uppfyller IVO:s krav för föreståndare.
Har minst 5 års relevant yrkeserfarenhet inom socialt arbete.
Har dokumenterad ledarskapserfarenhet, till exempel som chef, arbetsledare eller teamledare.
Har praktisk erfarenhet av att arbeta med våld i nära relation och/eller hedersrelaterat våld.
Har god kunskap i avancerade riskbedömningar, dokumentation och journalföring.
Har förmåga att skapa och behålla god dialog med både klienter och uppdragsgivare.
Har B-körkort.
Är beredd att ingå i jour- och beredskapstjänst, även nattetid.
Meriterande
Har tidigare varit föreståndare eller haft motsvarande ansvar inom skyddat boende eller HVB.
Har erfarenhet av arbete inom privat verksamhet.
Har arbetslivserfarenhet från HVB-verksamhet och kan styrka detta med arbetsbetyg.
Din personlighet, det som gör skillnad
Du är prestigelös, närvarande och genuin. En person som både kan leda och kavla upp ärmarna när det behövs. För dig handlar ledarskap inte om titel, utan om att finnas där för både klienter och medarbetare i vardagen.
Du är trygg, tydlig och lyhörd, och du vågar ta tag i saker när något inte fungerar. Du ser möjligheter till förbättring, driver förändring med omtanke och bygger förtroende genom ditt sätt att vara, inte bara genom din roll.
Omfattning
Heltid, tillsvidare med inledande provanställning.
Tjänsten är placerad vid ett skyddat boende i Dalarna.
Arbetet innebär hög närvaro på plats, med möjlighet att lägga vissa administrativa uppgifter på distans vid behov. Jour- och beredskapstjänst ingår.
Vi ser gärna att du kan tillträda så snart som möjligt med hänsyn till ev. uppsägningstid.
Om Talangbron
Vi är specialister på bemanning och rekrytering inom kompetensförsörjning. Vår styrka är att matcha rätt kompetens med rätt uppdrag för långsiktiga och givande samarbeten. Denna roll innebär anställning direkt hos kund, där Talangbron ansvarar för rekryteringsprocessen. Hos oss får du en trygg och smidig rekryteringsupplevelse som stöttar dina karriärmål.
Redo för nästa steg?
Vill du ta en föreståndare roll där trygghet, kvalitet och hemlik miljö står i centrum, och där ditt ledarskap gör konkret skillnad varje dag?
Sök redan idag, vi ser fram emot att höra från dig! Urval sker löpande. Så ansöker du
