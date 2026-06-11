Föreståndare HVB och Familjehem
Gläntan Unga Vuxna AB / Sjukvårdschefsjobb / Eskilstuna Visa alla sjukvårdschefsjobb i Eskilstuna
2026-06-11
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Gläntan unga vuxna är en vårdkedja för unga vuxna mellan 18-30 år med beroende, psykisk ohälsa samt kriminalitetsproblematik. Gläntan unga vuxna enhet Snösvad har åtta platser och vänder sig enbart till unga kvinnor 18-30 år med beroendeproblematik och psykisk ohälsa. På enhet Snösvad arbetar endast kvinnlig personal och vi finns utanför Malmköping.
Behandlingen utgår från 12-stegsmodellen, MI-samtal, KBT samt inkluderar ADL träning.
Gläntan unga vuxna familjehem består idag av en familjehemskonsulent som har ca fem placeringar i taget. Vi har tillstånd att ta emot från 0 år och uppåt i familjehem.
Vi söker nu efter en Föreståndare som brinner för vår målgrupp och vill axla ansvaret för både familjehemmen och vår kvinnobehandling HVB Snösvad. Som föreståndare kommer du vara chef för åtta behandlare på Snösvad samt en familjehemskonsulent. Du ingår i Gläntan unga vuxnas ledningsgrupp. Du kommer ha ett helhetsperspektiv gällande de verksamheter som du är ansvarig för. Du ser både till personalen och de placerades bästa. Du ser till att verksamheten bedrivs enligt gällande lagstiftning/tillstånd och att behandlingen håller god kvalitét. Du arbetsleder, håller budget, gör risk och lämplighetsbedömningar, ansvarar för arbetsmiljö och måluppfyllelse samt har personalansvar. Samverkan och goda relationer med socialtjänsten är av yttersta vikt.
För att lyckas i denna roll behöver du förutom att vara en trygg vuxen, gilla att arbeta i team, vara flexibel och gränssättande samt ansvarstagande. Du är modig och vågar prova nytt och har god kännedom om gällande lagstiftning och praxis.Publiceringsdatum2026-06-11Kvalifikationer
Vi söker en kvinna som är utbildad socionom eller likvärdigt som uppfyller IVOs krav på föreståndare. Vi ser att du har erfarenhet av från socialtjänst och eller behandlingsverksamhet. Du har tidigare arbetat med målgruppen.
Du har arbetat i ledande position och har goda kunskaper i svenska både i tal och skrift.
Det är meriterande med utbildning och/eller erfarenhet utav personalansvar, ekonomi, arbetsrätt och arbetsmiljö, BBIC, 12 stegsmetoden, Motiverande samtal (MI), KBT, TMO och återfallsprevention, ASI etc.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
För tjänsten kommer vi begära att du uppvisar ett utdrag från polisens belastningsregister. Körkort, behörighet B är ett krav. Vi ser att du har max en timmes restid till arbetet.Övrig information
Arbetstiderna är förlagda dagtid 40h/v. Du har förtroendetid och beredskap förekommer. Du är en del av ledningsgruppen som träffas var tredje vecka.
Vi har kollektivavtal samt friskvård.
Ansök senast 28 juni. Vi har avsatt tid för intervjuer under vecka 27 och 28. Urval kommer att ske löpande under ansökningstiden.
Tillträde efter överenskommelse. Vi tillämpar sex månader provanställning. Kontaktuppgifter för detta jobb
Ellinor Torandt-Strand, 0720553931, ellinor.torandt@glantanuv.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28
E-post: info@glantanuv.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Föreståndare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gläntan unga vuxna AB
(org.nr 559250-1257)
Tegelbruksgatan 22 Lgh 9002 (visa karta
)
632 19 ESKILSTUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9959890