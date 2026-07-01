Föreståndare Gläntan unga vuxna
Gläntan Unga Vuxna AB / Sjukvårdschefsjobb / Eskilstuna Visa alla sjukvårdschefsjobb i Eskilstuna
2026-07-01
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Föreståndare till Gläntan unga vuxna
Gläntan unga vuxna är en vårdkedja för unga vuxna mellan 18-30 år med beroende, psykisk ohälsa samt kriminalitet. Gläntan unga vuxna bedriver HVB, stödboende samt familjehemsverksamhet. Vi finns i Eskilstuna, Torshälla, Malmköping och Bettna.
Vi utgår från att människan är föränderlig och att det går att vända en destruktiv livssituation till en positiv och trygg livssituation med rätt stöd och insatser. Behandlingen utgår från 12-stegsprogrammet med särskilda inslag av KBT.
Vi söker nu efter en Föreståndare som brinner för vår målgrupp och vill axla ansvaret för någon/några av våra enheter. Som föreståndare ingår du i Gläntan unga vuxnas ledningsgrupp. Du kommer ha ett helhetsperspektiv gällande de verksamheter som du är ansvarig för. Du ser både till personalen och de placerades bästa. Du ser till att verksamheten bedrivs enligt gällande lagstiftning/tillstånd och att behandlingen håller god kvalitét, du arbetsleder, håller budget, gör risk och lämplighetsbedömningar, ansvarar för arbetsmiljö och måluppfyllelse samt har personalansvar. Samverkan, flexibilitet och goda relationer med socialtjänsten är av yttersta vikt. Du ingår också i ledningsgruppens beredskapsgrupp och har beredskap vissa veckor.
För att lyckas i dessa roller behöver du förutom att vara en trygg vuxen, gilla att arbeta i team, tycka om att leda i förändring, vara gränssättande samt ansvarstagande. Du är modig och vågar prova nytt och har god kännedom om gällande lagstiftning och praxis.Publiceringsdatum2026-07-01Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad socionom eller likvärdigt och som uppfyller IVOs krav på föreståndare. Vi ser att du har goda ledaregenskaper och har arbetat inom socialtjänst och eller behandlingsverksamhet.
Du har arbetat i ledande position och har goda kunskaper i svenska både i tal och skrift.
Det är meriterande med utbildning och/eller erfarenhet utav personalansvar, ekonomi, arbetsrätt och arbetsmiljö, BBIC, 12 stegsprogrammet, motiverande samtal (MI), KBT, TMO och återfallsprevention, ASI etc.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
För tjänsten kommer vi begära att du uppvisar ett utdrag från polisens belastningsregister. Körkort, behörighet B är ett krav. Vi ser att du har max en timmes restid till arbetet.Övrig information
Arbetstiderna är förlagda dagtid 40h/v. Du har förtroendetid och beredskap förekommer. Du är en del av ledningsgruppen som träffas var tredje vecka.
Vi har kollektivavtal samt friskvård.
Ansök senast 1 september. Urval kommer att ske löpande under ansökningstiden.
Tillträde efter överenskommelse. Vi tillämpar sex månader provanställning. Kontaktuppgifter för detta jobb
Ellinor Torandt-Strand, 0720553931, ellinor.torandt@glantanuv.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Vi ser gärna att ni ansöker via vår hemsida.
E-post: info@glantanuv.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Föreståndare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gläntan unga vuxna AB
(org.nr 559250-1257), http://www.glantanuv.se
Tegelbruksgatan 22 Lgh 9002 (visa karta
)
632 19 ESKILSTUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9988140