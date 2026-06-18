Föreståndare/enhetschef till gruppbostad, personkrets 2
AB Individkraft / Sjukvårdschefsjobb / Enköping Visa alla sjukvårdschefsjobb i Enköping
2026-06-18
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Enhetschef till gruppbostad, personkrets 2
Vill du leda med hjärta, struktur och tydliga värderingar?
Individkraft söker nu en föreståndare/enhetschef till vår nyöppnade gruppbostad enligt LSS för personkrets 2 i Örsundsbro. Verksamheten är igång, men befinner sig fortfarande i en uppstartsfas. Det innebär att du får en central roll i att stabilisera, utveckla och forma arbetssätt, kultur och kvalitet.
Här får du kombinera operativt ledarskap med långsiktigt utvecklingsarbete. Du blir en nyckelperson i en liten och nära verksamhet där korta beslutsvägar, delaktighet och omtanke präglar vardagen.
Om Individkraft
Individkraft arbetar för att människor ska få redskap att stärkas som individer och samtidigt ingå i sammanhang som präglas av trygghet, gemenskap, utveckling och meningsfullhet. Vår företagskultur bygger på engagemang, respekt och en stark vilja att skapa verksamheter där människor blir sedda, lyssnade på och bemötta med värme och professionalism.
Vi har under flera år byggt upp uppskattade verksamheter inom LSS och SoL i Stockholm, Göteborg och Örebro. Nu utvecklar vi vårt första LSS-boende och söker dig som vill vara med och fortsätta forma det.
Om boendet
Gruppbostaden ligger i Örsundsbro, mitt emellan Enköping och Uppsala. Buss med direktförbindelse till centrala Uppsala och Enköping går i nära anslutning till fastigheten. Boendet består av sex totalrenoverade lägenheter i ett fint villaområde med närhet till affärer, service och grönområden.
Verksamheten vänder sig till personer inom LSS personkrets 2. Vårt mål är att skapa ett tryggt, meningsfullt och individuellt anpassat boende där varje person får stöd att leva sitt liv med så hög grad av självbestämmande, delaktighet och livskvalitet som möjligt.Publiceringsdatum2026-06-18Om tjänsten
Som föreståndare/enhetschef ansvarar du för att leda, utveckla och kvalitetssäkra verksamheten – både i vardagen och över tid. Eftersom verksamheten fortfarande är i uppstartsfasen får du stor möjlighet att påverka struktur, rutiner och arbetssätt.
I rollen ingår bland annat att:
• leda och stödja medarbetare i det dagliga arbetet
• skapa tydliga rutiner, arbetssätt och uppföljningsstrukturer
• ansvara för personal, arbetsmiljö, kvalitet, ekonomi och administration
• säkerställa att verksamheten bedrivs i linje med lagstiftning, uppdrag, interna riktlinjer och Individkrafts värdegrund
• utveckla en trygg, hållbar och hälsofrämjande arbetsmiljö
• samverka med boende, närstående, gode män/förvaltare, uppdragsgivare, myndigheter och andra viktiga aktörer
• bidra till en kultur där medarbetare känner delaktighet, ansvar och stolthet över sitt arbete.
Du kommer att ha ett nära samarbete med ledningen och samtidigt vara närvarande i verksamheten. I ett uppstartsskede behöver vi en föreståndare som både kan hålla riktningen och kavla upp ärmarna när det behövs.
Om dig
Vi söker dig som är en trygg, tydlig och engagerad ledare. Du har förmåga att skapa struktur utan att tappa värmen, fatta beslut utan att tappa lyhördheten och driva utveckling utan att förlora fokus på människorna verksamheten finns till för.
Vi tror att du:
• leder med närvaro, tydlighet och god kommunikation
• skapar förutsättningar för medarbetare att växa, ta ansvar och lyckas i sina uppdrag
• är stabil, prestigelös och lösningsorienterad
• trivs i en verksamhet där mycket är på plats, men där rutiner och kultur fortfarande ska förfinas
• har god självinsikt, personlig mognad och förmåga att bygga förtroende
• drivs av kvalitet, delaktighet och människors rätt till självbestämmande
• har god digital kompetens och lätt för att sätta dig in i nya system.
Krav för tjänsten
• Socionomexamen, högskolans sociala omsorgsutbildning eller annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig, minst 180 högskolepoäng.
• Minst 24 månaders chefserfarenhet under de senaste sju åren från omsorg om personer med funktionsnedsättning, äldreomsorg eller kommunal hälso- och sjukvård. Erfarenheten ska omfatta verksamhets-, personal- och ekonomiansvar och kunna styrkas med anställningsbevis eller motsvarande handling.
• Mycket god förmåga att uttrycka dig tydligt och korrekt på svenska, både muntligt och skriftligt.
Meriterande
• erfarenhet av LSS-boende eller gruppbostad
• erfarenhet av uppstart, förändringsledning eller verksamhetsutveckling
• erfarenhet av systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg.
Du erbjuds
• en unik möjlighet att vara med och fortsätta bygga upp och forma en ny verksamhet
• ett meningsfullt uppdrag där kvalitet, omtanke och självbestämmande står i centrum
• ett starkt och stöttande team där vi hjälps åt och firar framgångar tillsammans
• korta beslutsvägar och goda möjligheter att få gehör för idéer
• en arbetsplats i fina, nyrenoverade och moderna miljöer med närhet till kollektivtrafik, service och grönområden
• kollektivavtal, tjänstepension, friskvårdsbidrag och individuellt anpassad lön.
Anställningsvillkor
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100 procent med sex månaders provanställning. Tillträde sker så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.
Individkraft har kollektivavtal: Vårdföretagarna – Vision, Vård, behandling och omsorg.
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Välkommen med din ansökan – och välkommen att vara med och forma ett tryggt, kvalitativt och meningsfullt LSS-boende tillsammans med oss på Individkraft. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Individkraft
(org.nr 556948-1574), https://www.individkraft.se
Mistelvägen 2 (visa karta
)
749 61 ÖRSUNDSBRO Arbetsplats
Individkraft Örsundsbro Kontakt
Medarbetare
Johan Lindeberg johan.lindeberg@individkraft.se Jobbnummer
9971230