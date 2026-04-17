Föreståndare Daglig Verksamhet, LSS
Föreståndare Daglig Verksamhet, Tobiasgården, Kungälv
Om verksamheten
Stiftelsen Tobiasgården bedriver LSS-verksamheter i form av två gruppbostäder och Daglig verksamhet. Tobiasgården bedriver också ett litet lantbruk med kor, får, hästar, hönor och kaniner. Gården är centrum för daglig verksamhet och skapar naturliga arbetsuppgifter. Här finns även grönsaksodlingar, åkrar, hagar och lite skog. Även på sin fritid har de boende möjlighet att umgås med djuren och ta del av den vackra naturen som verksamheten är belägen på.
Tobiasgården drivs i stiftelseform och är en antroposofisk, idéburen verksamhet. Lantbruket bedrivs ekologiskt/biodynamiskt. Tobiasgården har funnits sedan 1988.
Stiftelsens ändamålsparagraf:
"Stiftelsens ändamål är att till behövande barn och vuxna erbjuda vård, undervisning och daglig verksamhet enligt antroposofisk läkepedagogisk/socialterapeutisk metod i kombination med biodynamiskt lantbruk och i samhällsnyttans tjänst."
Som föreståndare för Tobiasgårdens Dagliga Verksamhet ingår du i en ledningsgrupp och har därmed ett tätt samarbete med föreståndaren för gruppbostäderna samt representanter ur styrelsen. En av grundidéerna är ett holistiskt synsätt, där vårdandet av djur och natur har en positiv inverkan på oss människor och därmed är det är också viktigt att värna om lantbruket och trädgården.
I den Dagliga Verksamheten har de boende sin arbetsplats. Fem andra deltagare sluter upp under dagen. Sammanlagt är det tolv platser i DV. De arbetar i lantbruket, trädgården, köket eller med hantverk utifrån önskemål och möjligheter.
Kompetenskraven
För att kunna vara tillståndsbärare för Daglig Verksamhet och godkänd av IVO, behöver du ha adekvat utbildning, såsom socionom eller likvärdigt på minst 180 högskolepoäng. Du ska ha dokumenterade kunskaper inom LSS- lagstiftning som styr LSS-verksamheter och om de personer som innefattas av verksamhetens målgrupp, personkrets 1. Ett krav är också flerårig erfarenhet av målgruppen. Det är önskvärt att du, av IVO, har ett tidigare godkännande som tillståndsbärare av LSS-verksamhet.
Du skall vara trygg med ledningsarbete, som innebär allt från kvalitetssäkring, dokumentation, arbetsmiljö, brandskydd, rekrytering, kompetensutveckling, schemaläggning, ekonomisk överblick och budgetuppföljning, medarbetarsamtal och kommunikation med myndigheter.

Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som har ett genuint intresse för människor med funktionsvariationer, likväl för den miljö med djur och natur vår verksamhet bygger på. Du är trygg i dig själv och har ett nyfiket förhållningssätt. Du är medveten om din roll som en god förebild och inspiratör samt är mån om god etik och värdigt bemötande. Du arbetar nära dina medarbetare för att lyssna in och ge stöd enligt ett situations- och processbaserat ledarskap. Du har förmåga att ta till dig och kommunicera verksamhetens mål och värdegrund. Du har lätt att samarbeta med andra och likväl god förmåga att arbeta självständigt. Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.
Du har en genuint positiv drivkraft och vilja att ge verksamheten goda förutsättningar.
Antagning och intervjuer sker fortlöpande. Din ansökan ska innehålla ett personligt brev, CV och referenshänvisning.
Maila din ansökan till tobiasgarden@tobiasgarden.se
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
E-post: tobiasgarden@tobiasgarden.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stiftelsen Tobiasgården
Vegestorp 250 (visa karta
)
442 93 KAREBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stiftelsen Tobiasgården Kontakt
Verksamhetssamordnare
Marie Lundberg tobiasgarden@tobiasgarden.se 0760212050
9859712