Föreståndare brandfarlig vara
Kungliga Tekniska högskolan, Verksamhetsstödet vid KTH / Säkerhetsjobb / Solna Visa alla säkerhetsjobb i Solna
2026-07-01
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Brinner du för brandsäkerhet? Vi söker en kollega som Föreståndare för brandfarlig vara till en av Europas mest framåtlutade forskningsanläggningar inom Life Science. Varmt välkommen med din ansökan!
Om SciLifeLab
SciLifeLab är ett nationellt center för molekylära biovetenskaper, inrättat på uppdrag av regeringen. Verksamheten drivs i samarbete mellan KTH, Karolinska Institutet, Stockholms universitet och Uppsala universitet. Syftet är att möjliggöra avancerad forskning som annars inte vore möjliga i Sverige.
Verksamhetens primära nod är SciLifeLab Campus Solna, en arbetsplats för cirka 1300 forskare och infrastrukturpersonal. Lokaler och laboratorier anpassas kontinuerligt för att uppfylla gällande säkerhetskrav och tekniska standarder kopplade till pågående forskningsprojekt.
Om avdelningen/gruppen
Site Support gruppen ansvarar för drift, utveckling och tillgängliggörande av den fysiska infrastrukturen vid Campus Solna. Arbetsgruppen består av åtta medarbetare med inriktning på forskarstöd. Publiceringsdatum2026-07-01Dina arbetsuppgifter
Uppdraget som föreståndare för brandfarlig vara beräknas omfatta 50–60 procent av en heltidstjänst. Resterande tid allokeras till gemensamma funktioner inom Site Support, varav administration av hyresprocesser utgör en central del. Tjänsten kräver nära samordning med labbsäkerhetskoordinator och brandskyddsansvarige för att säkerställa regelefterlevnad.
Ansvar för brandfarlig vara
I rollen ansvarar du bland annat för att:
Säkerställa att förvaring och hantering av brandfarliga varor sker enligt gällande regelverk.
Genomföra och följa upp riskbedömningar samt säkerställa att rutiner och instruktioner efterlevs.
Samordna myndighetskontakter, tillståndsfrågor och tillsynsärenden.
Ta fram, uppdatera och förvalta dokumentation, rutiner och styrande dokument.
Planera och genomföra utbildningsinsatser inom exempelvis brandsäkerhet, och säkerhetsintroduktioner.
Föreståndaransvaret omfattar det förebyggande säkerhetsarbetet och innebär inte jouransvar.
Säkerhet, samordning och verksamhetsstöd
Du har en central funktion i det övergripande säkerhetsarbetet, och arbetar nära brandskyddsansvarig, labbsäkerhetskoordinator.
I rollen förväntas du ha god överblick över de verksamheter som arbetar med brandfarliga ämnen.
Du bidrar till samordningen mellan forskning, drift och säkerhet för att säkerställa en trygg och välfungerande forskningsmiljö.
Övriga arbetsuppgifter
Arbetet kombinerar säkerhetsfrågor med service och stöd till verksamheten. Arbetsuppgifterna omfattar även att:
Administrera hyresprocessen, inklusive rapportering, framtagande av hyresunderlag till fakturagruppen, hantering av lediga lokaler samt uppdatering av hyressystemet Pythagoras.
Planera, samordna och följa upp brandskyddsarbete, inspektioner och tillsynsbesök.
Arbeta med frågor inom kemikaliesäkerhet, labbsäkerhet, miljö och arbetsmiljö.KvalifikationerKvalifikationer
Eftergymnasial utbildning inom tekniska/naturvetenskapliga ämnen, alternativt motsvarande kompetens förvärvad genom arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som relevant.
Du talar och skriver svenska och engelska obehindrat då det krävs i det dagliga arbetet.
Erfarenhet från arbete i forskningslabb
Du har minst fem års erfarenhet av arbete med brandfarliga varor, laboratoriesäkerhet, kemikaliesäkerhet, systematiskt brandskyddsarbete eller annan närliggande säkerhetsverksamhet.
Personliga egenskaper
Vi söker dig som har hög social kompetens. Du trivs med att arbeta mot många olika kontaktytor parallellt, så som hyresgäster, andra supportavdelningar och funktioner. För att lyckas i den här rollen behöver du vara lyhörd för andra och fånga in deras behov.
Det är viktigt för rollen att du är erfaren, trygg och självständig i ditt arbete. Detta eftersom arbetet kräver daglig interaktion med den akademiska verksamheten på alla nivåer. Du är van att ta ansvar för ditt arbete, att följa upp med medarbetare, samt att driva frågor framåt på egen hand.
Rollen ställer stora krav på flexibilitet eftersom arbetet sker i en föränderlig och komplex miljö. Du kan anpassa ditt arbete och snabbt ställa om när förutsättningarna förändras.
Meriterande
Erfarenhet som föreståndare brandfarliga vara.
Erfarenhet av brandsäkerhetsfrågor.
Erfarenhet av att ha arbetat med hyresfrågor, så som administration av hyressystem som Pythagoras och fördelning av ytor till hyresgäster.
Erfarenhet av att arbeta med forskare och professorer kring forskningslabb.
Erfarenhet av statlig tjänst.
En typisk profil kan vara Intendent, föreståndare, Facilty Manager på universitet, gärna labbverksamhet, som jobbat brett med liknande frågor.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
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Fackliga representanter
Kontaktuppgifter till fackliga representanter.Så ansöker du
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har ansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in och att de kvalifikationer vi efterfrågar i annonsen framgår i ditt CV.
I denna rekrytering söker du endast med ditt CV. I stället för ett personligt brev kommer du i rekryteringssystemet att få besvara en eller flera frågor. Det är viktigt att du besvarar frågorna noggrant och sanningsenligt, för att vi ska få en tydlig bild av din kompetens och erfarenhet. Vi baserar vårt urval på kvalifikationerna som framgår av annonsen.
Om anställningen
Anställningen gäller tillsvidare enligt avtal.
Anställningen inleds med sex månaders provanställning.Övrig information
För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungliga Tekniska Högskolan
(org.nr 202100-3054), https://www.kth.se/om/work-at-kth/lediga-jobb
Brinellvägen 8 (visa karta
)
100 44 STOCKHOLM Arbetsplats
Kungliga Tekniska högskolan, Verksamhetsstödet vid KTH Jobbnummer
9986181