Föreskrivande säljare till dormakaba
2026-03-17
Om företaget dormakaba är en global ledare inom säkerhets- och passagelösningar med över 150 års erfarenhet av att skapa trygga, smidiga och hållbara miljöer där människor rör sig. Våra lösningar används dagligen i allt från skolor, sjukhus och flygplatser till hotell, arenor och arbetsplatser världen över.
Vi är över 16 000 medarbetare globalt och erbjuder en inkluderande arbetsmiljö med fokus på utveckling, samarbete och innovation.
Om rollen I rollen som Föreskrivande säljare hos dormakaba ansvarar du för att driva tillväxt inom våra dörr- och entrélösningar i regionen. Du arbetar med ett brett erbjudande som omfattar allt från dörrautomatik och maskinsystem till beslag och komponenter som integreras i kundens miljöer. En central del av rollen är att komma in tidigt i bygg- och fastighetsprojekt för att påverka tekniska lösningar och säkerställa att dormakabas produkter inkluderas i specifikationer och förfrågningsunderlag.
Arbetet kombinerar nykundsbearbetning, relationsbyggande och teknisk rådgivning. Du möter dagligen beslutsfattare hos exempelvis byggbolag, fastighetsägare, låssmeder och installatörer och arbetar långsiktigt för att etablera dormakaba som en självklar partner i deras projekt. Rollen präglas av ett aktivt fältarbete med kundmöten, projektuppföljning och ett strukturerat arbete i våra affärssystem. Du blir en del av ett engagerat team och samarbetar nära kollegor i regionen, produktägare och marknadsorganisationen i kunddialogerna. I rollen representerar du även dormakaba vid branschmässor, kundevent och andra aktiviteter där du bidrar till att stärka vårt varumärke och skapa nya affärsmöjligheter.
Vi erbjuder Hos oss får du möjlighet att växa i en internationell koncern med ett starkt varumärke. Vi erbjuder:
Tjänstebil
Bonussystem
Friskvårdsbidrag och erbjuder möjlighet till privat sjukvårdsförsäkring
Goda möjligheter till karriärutveckling inom Sverige och internationellt
Vi söker dig
För att lyckas i rollen är du en person som trivs med ett högt tempo, många kundmöten och ett proaktivt arbetssätt. Du får energi av att vara ute hos kunder, skapa nya kontakter och driva affärer framåt. Samtidigt är du nyfiken och lösningsorienterad, med intresse för teknik och förmåga att sätta dig in i produkter och lösningar.
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet av försäljning
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska
B-körkort
Erfarenhet av Salesforce är meriterande.
Som person är du affärsmässig, engagerad och uthållig. Du motiveras av att ta eget ansvar, arbeta nära kunder och bidra till att utveckla både affärer och relationer över tid.
Övrig info Plats: Göteborg, Askim Start: Enligt överenskommelse Omfattning: Heltid, Lön: Individuell lönesättning, kollektivavtal tillämpas Kontakt: Vid frågor, mejla oss på rekrytering@workz.se
Ansökan Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och potential, inte enbart ditt CV. I rekryteringsprocessen kommer därför kompetens- och personlighetstester att genomföras för att identifiera de kandidater som bäst matchar rollen. Urval sker löpande, och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan - bli en del av ett företag som öppnar dörrar till framtiden!
