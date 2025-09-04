Forenom söker operativ Team Leader till Serviceteam
Forenom Apartments AB / Fastighetsskötarjobb / Stockholm
2025-09-04
Forenom söker nu en duktig operativ Teamleader till Stockholm!
Forenom är en utpräglad entreprenörsorganisation där glädje, kreativitet och hårt arbete står i fokus. Vi gör nu en spännande tillväxtresa och vi söker därför dig som vill vara med och ta Forenom till nya höjder. Stark organisk tillväxt och öppnande av nya kontor har gjort Forenom till den ledande leverantören av möblerade lägenheter i Norden. Vi hyr ut tillfälliga boenden till företag och privatpersoner.
Vi växer kraftigt och kan idag erbjuda ca 9000 företagslägenheter i Norden till företagskunder i Finland, Sverige, Danmark, Norge och Tyskland.
Vi är ett team av passionerade, kreativa och engagerade människor som inte räds hårt arbete.
Träffa oss här: https://www.youtube.com/watch?v=Ab001XY7MwQ
Våra kärnvärden representerar kurage, 100-procent öppet sinne och att vi åstadkommer mer tillsammans. Vi anser att vi är bättre tillsammans och att vi inspirerar varandra till att uppnå det bästa möjliga.
Nu söker vi dig som vill vara med och leda den dagliga driften i vår Area Stockholm South.
Som operativ Teamleader koordinerar och genomför du det dagliga arbetet i Arean. Detta innebär b.la. att du ansvar för att våra felanmälningar blir åtgärdade, sköter kontakt med fastighetsskötare/värdar när det gäller den operativa driften, planerar in och utför inspektioner, uppmöbleringar/avmöbleringar och uppfräschningar samt säkerställa att dessa sker på utsatt tid. Du kvalitetssäkrar också att Forenoms lägenheter håller den kvalitet som utlovas.
Tillsammans med Supervisor bidrar du till att utveckla verksamheten och optimera effektiviteten.
Du är Forenoms ögon ute på fältet och vårt ansikte utåt.
Som person är du händig, målmedveten och serviceinriktad. Har du erfarenhet av enklare fastighetsskötsel så är det meriterande. Du är initiativtagande och har ett gott självledarskap.
Du är en lagspelare av rang och delar våra värdeord till 100%:
We Dare to Win, We Do, We Learn and We Grow, We are People-Minded, We are Better Together
För den här tjänsten måste man vara van vid att ha många bollar i luften. Ingen dag är den andra lik med många olika typer av uppdrag och utmaningar.
Eftersom du kommer att kommunicera både via tal och skrift med både utländska och svenska gäster och kollegor måste du skriva och prata svenska och engelska obehindrat.
Placeringsort är Stockholm.
Körkort för manuell bil är ett krav.
Låter detta som ett jobb för dig, skicka in din ansökan med CV till rekrytering@forenom.se
så återkommer vi till dig.
Märk ansökan Team Leader.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Tina Johansson via mejl på Tina.johansson@forenom.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-04
E-post: rekrytering@forenom.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Forenom Apartments AB
Vidängsvägen 7-9
För detta jobb krävs körkort.
