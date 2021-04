Forenom Skåne söker en ny stjärna till vårt Service Team! - StayAt HotelApart AB - Tapetserarjobb i Malmö

StayAt HotelApart AB / Tapetserarjobb / Malmö2021-04-12Forenom Skåne söker en ny stjärna till vårt Service Team!Om ForenomForenom är en utpräglad entreprenörsorganisation där glädje, kreativitet och hårt arbete står i fokus.Forenom hyr ut tillfälliga boenden till företag och privatpersoner. Vi växer kraftigt och kan idag erbjuda ca 6500 företagslägenheter i Norden till över 4000 företagskunder i Finland, Sverige, Danmark och Norge.Vi utmanar oss själva, normer och branschen. Vi är ett team av passionerade, kreativa och engagerade människor som inte räds hårt arbete. Träffa oss här:Om tjänsterSom medarbetare i serviceteamen är du vårt ansikte utåt, du träffar både gäster, fastighetsägare, förvaltare och fastighetsskötare. Du behöver ha ett öga för detaljer, vara flexibel och inte rädd för att ta i när det behövs. I arbetsuppgifterna ingår det underhållsarbete, montering av möbler till våra lägenheter, förbereda för incheckning och utcheckning, servicetid på våra lägenhetshotell, städuppgifter samt inköp av underhållsmaterial, samt lättare administrations uppgifter.Som person är du glad, serviceinriktad och en riktig lagspelare, lite av en "handyperson" och inga problem med att jobba självständigt, Ingen dag är den andra lik med många olika typer av uppdrag, det är därför viktigt att du är stresstålig och van att ha många bollar i luften samt kan hantera uppgifter som inkommer via telefon och dator.För att trivas hos oss är det viktigt att du delar våra värdeord:"The brave do", "Together is better" and "100% open minded."Eftersom du kommer att kommunicera både via tal och skrift med våra gäster som kommer från hela världen måste du skriva och pratar svenska och engelska obehindrat.Körkort för manuell-och automatväxlad bil är ett krav.Din profilVi ser att du gärna har arbetat med service och/eller fastigheter på något sätt tidigare. Kanske har du arbetat med lokalvård, fastighetsskötsel, husfru, hotellreceptionist eller någon annan erfarenhet där du fått ta ansvar för din egen roll och är van vid att ta egna initiativ.Övrig informationTjänsten är på 70% förlagd mån-sön som börjar med en provanställning på 6 månader. Kollektivavtal tillämpas. Planerat tillträde i maj. Intresserad och vill veta mer? Tveka inte att ansöka redan idag.Låter detta som ett jobb för dig, skicka in din ansökan med CV senast 25/4 till malin.nilsson@forenom.com så återkommer vi till dig.Vi går igenom urvalet löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag.Varmt välkommen med din ansökan!#jobbjustnu2021-04-12Sista dag att ansöka är 2021-04-25Stayat Hotelapart AB5685064