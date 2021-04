Föreningsutvecklare till fritidsenheten, Laholms kommun - Laholms kommun - Organisationsutvecklarjobb i Laholm

Laholms kommun / Organisationsutvecklarjobb / Laholm2021-04-14Nu söker vi på Laholms kommun en driven föreningsutvecklare till fritidsenheten.Laholm växer! Nu söker vi dig som vill vara med och utveckla arbetet med morgondagens föreningskontakter, rådgivning och föreningsstöd.ArbetsplatsenKultur- och Utvecklingsförvaltningen är en av fem förvaltningar i Laholms kommun och omfattar verksamheterna Frivilliga skolformer, Arbetsmarknad samt Kultur- och Fritid.Fritidsenheten är, tillsammans med Biblioteken i Laholm och enheten för Kultur och Turism, en del av kultur- och fritidsverksamheten som leds av en verksamhetschef som i sin tur är underställd förvaltningschefen.Enheten omfattar ansvaret för kommunens folkhälsocentrum, ute- och fritidsbad, idrotts- och motionsanläggningar, slingor och leder samt föreningsstöd och handläggning av föreningsbidrag. Kommunens fritidsgårdsverksamhet och aktivitetshus är också en del av enhetens ansvar.Laholms kommun har de senaste åren haft en stadigt ökande befolkning och verksamheten arbetar för att möta allmänhetens behov och önskemål av fritidsaktiviteter, rekreation, friskvård och ändrade kommunikationsmönster.2021-04-14I rollen som föreningsutvecklare bedriver du uppsökande verksamhet, bygger goda relationer mellan kommunen och föreningslivet och bidrar till utvecklad samverkan. Du har en framträdande roll och är bland annat fritidsenhetens representant i det nybildade Föreningsforumet. Du ansvarar för att skapa en tydlig och hållbar struktur för föreningsstöd.Du informerar föreningarna om vilka möjligheter som finns till att söka föreningsstöd och finns tillgänglig i form av stöttning och vägledning under ansökningsprocessen. Du kommer även handlägga, utreda och följa upp föreningsstöd som beviljats.Du utformar tjänsteskrivelser, tar fram underlag och genomför utredningar kopplat till föreningsstöd som verksamheten eller Kultur och utvecklingsnämnden efterfrågar. Vid behov utformar och uppdaterar du statistik kopplat till en viss förfrågan, aktivitet eller målgrupp.I rollen har du ett nära samarbete såväl externt med föreningar i kommunen som internt inom med tjänstepersoner både inom den egna förvaltningen och med andra förvaltningar inom Laholms kommun.Du är föreningarnas kontaktperson gentemot kommunen och utifrån föreningarnas behov sammankallar du de tjänstepersoner som behövs för att lösa de aktuella frågeställningarna.Vi söker dig som har högskoleutbildning med inriktning inom samhällsvetenskap, kulturvetenskap, juridik eller annan utbildning med inriktning som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten.Vi ser att du har tidigare erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation. Du har goda datorkunskaper, en god kommunikativ förmåga och du uttrycker dig väl i svenska språket i både tal och skrift.Det är meriterande om du har:Erfarenhet av att arbeta inom civilsamhället eller annan erfarenhet kopplat till föreningslivet.Erfarenhet av en samordnarroll.Erfarenhet av utredningsarbete och att författa tjänsteskrivelser.Erfarenhet av arbete med verksamhetsuppföljning.Erfarenhet av ekonomi och budget.Som person har du en mycket god samarbetsförmåga och trivs med många kontaktytor, såväl interna som externa. Du är en stark relationsbyggare och har en god förmåga att knyta nya kontakter. Du kan ta hänsyn till flera perspektiv och har en god förståelse för innebörden av att verka i en politisk styrd organisation samtidigt som du har ett intresse av att värna om ett utvecklat och fungerande civilsamhälle. Du är strukturerad och självgående med en god förmåga att planera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Stor vikt läggs vi personliga egenskaper.B-körkort är ett krav.Vi ser gärna att du bifogar personligt brev och CV.Varmt välkommen med din ansökan!AnställningsformTillsvidareanställning, heltidTillträdesdagEnligt överenskommelseEnligt överenskommelseUpplysningarCarl Fredrik Stefansson, Föreningskonsulent, 070-206 98 96Wiveca Ekeblad, verksamhetschef, 076-516 79 74Fackliga upplysningarFackliga företrädare nås via Laholms kommuns växel 0430-150 00Sista ansökningsdag2021-04-30Övriga upplysningarTill följd av lagen om lämplighetskontroll ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning inom LSS, barnomsorg samt skola.Information till annonssäljareVi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.Logga in/skapa en användare innan du fyller i din ansökanLaholms kommun arbetar för att vara en utvecklande professionell service- och myndighetsorganisation. Laholms kommun arbetar för att vara en utvecklande professionell service- och myndighetsorganisation. Ledorden i arbetet är glädje, mod, delaktighet, engagemang och gott föredöme. Vi erbjuder ett utvecklande arbete och friskvård i olika former samt tillämpar rökfri arbetstid.