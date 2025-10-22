Föreningsutvecklare Eslövs kommun
2025-10-22
Om rollen:
Vi på Skolidrottsförbundet i Skåne söker en föreningsutvecklare som vill göra skillnad på riktigt! Fokus ligger på att stötta unga i deras egna skolidrottsföreningar i Eslöv, särskilt i och kring Bergaområdet.
Som föreningsutvecklare ska du:
Arbeta nära unga ledare och hjälpa dem att utveckla och driva roliga och meningsfulla aktiviteter.
Vara en närvarande vuxen som guidar, inspirerar och coachar
Bygga relationer med skolor, personal, elever och andra aktörer i området
Samordna och utveckla Skolidrottsförbundet i Skånes arbete i Eslöv - både strategiskt och praktiskt
Sköta all administration kring verksamheterna.
Vi söker dig som:
Är social, lyhörd och har lätt för att bygga relationer
Har erfarenhet av arbete med unga (gärna 11-16 år) i skola, förening eller fritidsverksamhet.
Har ett pedagogiskt förhållningssätt och erfarenhet av att motivera unga till egenorganisering
Är initiativrik, strukturerad och gillar att jobba självständigt
Är lösningsfokuserad och uppskattar att starta och initiera nya verksamheter
Placering:
Eslöv (med fokus på Bergaområdet) och viss tid i Malmö
Anställningsform:
Provanställning 6 månader, därefter projektanställning t.o.m 2027-06-30 med stor möjlighet till förlängning
Sista dag att ansöka är
7 november och intervjuer sker löpande
Tillträde: Snarast
Körkort är inget krav men meriterande.
Arbetstiderna är flexibla och innefattar även kväll och helger. Kollektivavtal finns och friskvårdsbidrag erbjuds. Lön efter lönepolicy.
Skicka CV och personligt brev till skane@skolidrott.se
. I ditt personliga brev vill vi även att du där svarar på frågorna:
Har du erfarenhet av att arbeta i områden där många unga riskerar att hamna i utanförskap? Beskriv sammanhanget och din roll.
Hur har du tidigare arbetat med att bygga relationer till både personal och unga i skolmiljöer? Beskriv gärna din roll och vilka erfarenheter du tar med dig.
Har du varit med och startat upp eller utvecklat en verksamhet eller ett projekt? Beskriv hur du gick tillväga och hur du samarbetade med andra.
Skolidrottsförbundet i Skåne (www.skolifskane.se) arbetar för att barn och unga ska kunna ta ansvar för sin egen förening - Skol-IF. Här leder unga aktiviteter för yngre barn, och skapar på så vis både rörelseglädje och demokratiska värderingar. Vi arbetar regionalt med att stötta unga ledare genom utbildning, inspiration och dagligt stöd samt den personal som jobbar med dem. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-07
E-post: skane@skolidrott.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Föreningsutvecklare Eslöv". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skolidrottsförbundet I Skåne
, http://www.skolifskane.se
200 43 MALMÖ Kontakt
Ted Åhs ted.ahs@skolidrott.se 0760285753 Jobbnummer
9570052