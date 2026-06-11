Föreningsutvecklare
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2026-06-11
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Har du mod att gå före och skapa ett Vallentuna där människor och idéer växer? Vill du vara med och stärka Vallentunas föreningsliv och skapa goda förutsättningar för engagemang och utveckling? Nu söker kultur- och fritidsförvaltningen en föreningsutvecklare som vill vara en drivande kraft i arbetet med att stötta, utveckla och samverka med kommunens föreningar.
Vallentuna kommun har mod att gå före. Vår ambition är att ligga i framkant när det gäller innovativa lösningar, smarta arbetssätt och en effektiv organisation. Som medarbetare har du en viktig roll i utvecklingsarbetet. Kommunen som arbetsplats präglas av ett samförstånd mellan politik och verksamhet, där det gemensamma intresset och ansvaret för Vallentunas bästa lyser igenom. Bemötande, tillgänglighet och kundens fokus är viktigt i vårt arbete för goda resultat och ökad kvalitet.
Engagemang, samarbete och allas lika värde ska genomsyra vår organisation. Du som söker bör självklart dela våra gemensamma värderingar.
Om verksamheten:
Kultur- och fritidsförvaltningen driver, stödjer och utvecklar verksamheter som bidrar till att erbjuda alla kommuninvånare möjligheter till en aktiv och meningsfull fritid. Det inkluderar idrottsanläggningar och leder, bibliotek och allmänkulturell verksamhet, ung och aktiv fritid, seniorverksamhet och stöd föreningslivet liksom insatser för friluftsliv och folkhälsa med fokus på rörelse.
Som föreningsutvecklare är du en viktig del av förvaltningsstaben, en gemensam resurs och ett stöd för hela förvaltningen i det övergripande strategiska uppdraget att utveckla kultur- och fritidsområdet i Vallentuna kommun. Publiceringsdatum2026-06-11Dina arbetsuppgifter
Som föreningsutvecklare har du en nyckelroll i att utveckla samverkan mellan kommunen och föreningslivet. Du arbetar både operativt och strategiskt med att förbättra arbetssätt, stärka dialogen och ge stöd till föreningar inom kultur, idrott och friluftsliv samt övriga föreningar inom kultur- och fritidsområdet.
Du deltar i och driver utvecklingsprocesser inom föreningsområdet. Det kan till exempel handla om att utveckla arbetet med lokalbokning och hur kommunens idrottsanläggningar, kulturlokaler och andra relevanta lokaler används på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Det kan också handla om att handlägga och utveckla formerna för föreningsstöd, stärka dialogen med föreningar eller bidra till nya arbetssätt och lösningar utifrån föreningslivets behov.
I rollen planerar och leder du dialoger med föreningar och andra aktörer, fångar upp behov och perspektiv och omsätter dem i konkreta förbättringar. Du medverkar i och leder projekt och samverkansinsatser inom föreningsområdet, med särskilt fokus på kultur-, frilufts- och idrottsföreningar samt andra föreningar inom kultur- och fritidsområdet.
Du är också en viktig länk mellan föreningslivet och kommunen. Genom löpande dialog bidrar du till långsiktiga relationer och till att skapa goda förutsättningar för ett starkt, inkluderande och hållbart föreningsliv i Vallentuna. I uppdraget ingår även att arbeta i och vara systemförvaltare för kommunens boknings- och bidragssystem samt bidra till utvecklingen av systemet.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
har relevant utbildning eller motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
har erfarenhet av samverkan med olika aktörer.
har god IT-kompetens och vana att arbeta i olika system.
har erfarenhet av att leda dialoger, processer eller utvecklingsarbete.
har utbildning eller motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som relevant för rollen
har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.
Det är meriterande om du:
har erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation
har arbetat med föreningsutveckling, lokalbokning eller föreningsstöd
har erfarenhet av arbete inom kultur-, idrotts- eller friluftsområdet
har erfarenhet av Power BI eller liknande verktyg för rapportering och analys.Dina personliga egenskaper
Du arbetar mot resultat, visar pålitlighet och tar ansvar för planering och uppföljning av ditt arbete.
Du stärker relationer genom att du hjälper andra, samarbetar, följer regler och processer och delar information.
Du utvecklar, förbättrar, söker lösningar, lärande och kunskap på eget initiativ.
Du är länken, ger service, visar lojalitet utåt och inåt och omvärldsbevakar.
Gemensamma värderingar syns i ditt bemötande.
Du är lyhörd för föreningarnas behov och har ett tydligt utvecklingsfokus.
Du är strukturerad och har förmåga att driva processer framåt, från idé till genomförande.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Information:
Som arbetsgivare vill vi tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och kulturell mångfald tillför. Vallentuna kommun satsar på kompetensutveckling och ett hållbart arbetsliv. För att ha så goda förutsättningar som möjligt i din medarbetarroll har Vallentuna kommun en medarbetarakademi där du kommer att få utbildning och verktyg.
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med start med start 1 okt eller enligt överenskommelse. Vi tillämpar individuell lönesättning.
Inför all nyanställning utför Vallentuna kommun bakgrundskontroll.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen använder vi verktyget ReachMee. Vi ber dig att skicka in din ansökan genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Vi tar inte emot ansökningar/intresseanmälningar via e-post. Har du några frågor är du välkommen att kontakta angiven person i annonsen.
Du är varmt välkommen att skicka din ansökan med ett personligt brev och CV senast 10 augusti.
För mer information kontakta:
Birgitta Wahlberg, stabschef kultur och fritidsförvaltningen, 08-587 848 92, birgitta.wahlberg@vallentuna.se
Mer information och fackliga representanter hittar du på https://www.vallentuna.se/naringsliv-och-arbete/arbeta-hos-oss/lokala-fackliga-foretradare/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vallentuna Kommun
(org.nr 212000-0027), https://www.vallentuna.se/
186 86 FÖR VALLENTUNA KOMMUN ÄR DETTA EJ ALKTUELLT Arbetsplats
Vallentuna kommun Jobbnummer
9959102