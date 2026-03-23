Föremålsantikvarie inriktning kulturhistoriska samlingarna
2026-03-23
Är du en engagerad och strukturerad föremålsantikvarie som vill arbeta med Västmanlands läns museums kulturhistoriska samlingar?

Dina arbetsuppgifter
Vi söker en föremålsantikvarie som vill arbeta praktiskt med våra kulturhistoriska samlingar. Du blir en viktig del i det arbetet som säkerställer att föremålen bevaras, ordnas och görs tillgängliga för framtiden.
Arbetet omfattar löpande hantering, vård och dokumentation av föremål i våra olika magasin samt i utrymmen utanför magasinen. Du arbetar bland annat med att dokumentera, utreda, vårda och hantera föremål. Du ansvarar även för att placera föremål och samt för att färdigregistrera accessioner från 2024 och 2025 och förbereda och föredra ärenden för den interna förvärvsgruppen. Till arbetsuppgifterna hör också att hantera några utlån och bevaka och besvara inkommande frågor via samlingarnas e-postlåda. I mån av tid bidrar du med inlägg till sociala medier.
Västmanlands läns museum är en del av Region Västmanland och finns på Karlsgatan 2 i Västerås och på WestmannaArvet i Hallstahammar. Förmålsmagasinet där du utför många av dina arbetsuppgifter finns i Hallstahammar och du ingår i en arbetsgrupp med flera föremålsantikvarier. Läs mer om Västmanlands läns museum här: https://www.vastmanlandslansmuseum.se/
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet därför erbjuder vi dig
• anpassat introduktionsprogram för att du ska bli trygg och säker i din yrkesroll
• möjlighet till kompetensutveckling genom exempelvis interna utbildningar
• en arbetsplats för livets olika skeden
• gratis träning på vårt fullt utrustade gym
• friskvårdsbidrag 3000kr/år
Mer om dina förmåner finner du här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/ Kvalifikationer
För att lyckas i rollen behöver du ha en kandidatexamen i kulturvård med inriktning föremålsantikvarie eller motsvarande konservatorsutbildning. Du har erfarenhet av föremålshantering och av att arbeta med samlingsförvaltning, liksom vana vid registrering i samlingsdatabas, gärna Primus, samt god förmåga att fotografera föremål.
Som person är du ordningsam och trivs med att skapa struktur i både fysiska och digitala miljöer. Du är nyfiken och vill kontinuerligt utveckla arbetssätt och rutiner inom samlingsvården, samtidigt som du är självgående och trygg i att driva ditt arbete framåt på egen hand.
Tidsbegränsad anställning, 100%, 6 månader. Tillträde 14 augusti 2026.
Placeringsort: Hallstahammar

Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 6 April 2026.
• När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
• Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
• Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här:https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/att-soka-jobb-i-region-vastmanland/
I denna rekrytering använder vi oss även av videofrågor som nästa steg i processen innan en intervju.
Intervjuer kan ske löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Om du har skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via vårt rekryteringssystem eller via e-post. Kontakta istället rekryterande chef eller Rekryteringsstöd rekrytering@regionvastmanland.se
som kan informera om hur du lämnar in din ansökan på ett säkert sätt. (Bifoga inga personuppgifter)
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/regionvastmanland/
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.
Vi tackar nej till dig som säljer alla slags rekryteringstjänster Ersättning
