Fordonstestare till kund i Enköping!

Fordonsakademin Sverige AB / Maskinreparatörsjobb / Enköping
2026-04-23


Om tjänsten
Vi söker en fordons­tester till kund i Enköping för en tillsvidareanställning på heltid. I rollen ansvarar du för genomförande av tester och provkörningar på lätta och tunga fordon samt dokumentation av testresultat. Arbetsuppgifterna innefattar förberedelse av testobjekt, utförande av funktions- och prestandatester, körprov, mätningar samt analys av avvikelser. Du samarbetar nära tekniker, arbetsledning och reservdels-/lagerpersonal för att säkerställa korrekt felsökning och hög tillgänglighet i fordonsflottan.

Profil
Vi söker dig som har fordonsteknisk utbildning eller motsvarande praktisk erfarenhet av arbete med fordon och tester. Erfarenhet av diagnostikverktyg, mätutrustning och körprov är meriterande. Du har god förståelse för motor-, transmissions- och bromssystem samt grundläggande kunskaper i elsystem och avgasrening. Du är noggrann, analytisk och har ett tydligt säkerhetstänk. För att trivas i rollen behöver du kunna arbeta både självständigt och i team. Kommunikation på svenska i tal och skrift krävs.

Arbetsuppgifter
Planera och förbereda fordon för tester och provkörningar enligt instruktioner och checklistor

Utföra funktions-, prestanda- och säkerhetstester samt dokumentera mätvärden och observationer

Genomföra diagnostik och felidentifiering i samarbete med tekniker och verkstad

Utföra körprov och provbelastning under kontrollerade former för att verifiera åtgärder

Analysera testresultat, rapportera avvikelser och föreslå åtgärder för förbättrad tillförlitlighet

Underhålla och kalibrera mätinstrument samt säkerställa korrekt dokumentation i system

Följa säkerhetsrutiner och bidra till en ordnad och säker arbetsmiljö

Vi söker dig som

Har fordonsteknisk utbildning eller motsvarande praktisk erfarenhet

Har erfarenhet av diagnostik, provkörning och användning av mätutrustning

Är noggrann, analytisk och lösningsorienterad

Kan arbeta självständigt och i team samt hantera varierande uppgifter

Behärskar svenska i tal och skrift

Körkort B är ett krav

Vi erbjuder

En inkluderande arbetsmiljö med fokus på säkerhet och samarbete

Moderna mätverktyg och utrustning samt möjlighet att arbeta med ny teknik

Möjlighet till vidareutbildning och certifieringar inom testning och diagnostik

Så ansöker du
Är du intresserad? Vi intervjuar löpande. Skicka din ansökan med CV och ett kort personligt meddelande så snart som möjligt. Rekryteringen hanteras av Fordonsakademin.
Om Fordonsakademin
Fordonsakademin är specialiserade på kompetensförsörjning inom fordons- och transportbranschen. Vi arbetar med rekrytering, bemanning och utbildning för att säkerställa att rätt kompetens matchas med rätt uppdrag. Vi värdesätter yrkesstolthet, inkludering och långsiktig utveckling.
Varmt välkommen med din ansökan!

Sista dag att ansöka är 2026-10-20
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Fordonsakademin Sverige AB (org.nr 556977-9837), https://jobs.fordonsakademin.se
Enköping station (Enköping) (visa karta)
745 34  ENKÖPING

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Fordonsakademin

