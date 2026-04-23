Fordonstestare till kund i Enköping!
Publiceringsdatum2026-04-23Om tjänsten
Vi söker en fordonstester till kund i Enköping för en tillsvidareanställning på heltid. I rollen ansvarar du för genomförande av tester och provkörningar på lätta och tunga fordon samt dokumentation av testresultat. Arbetsuppgifterna innefattar förberedelse av testobjekt, utförande av funktions- och prestandatester, körprov, mätningar samt analys av avvikelser. Du samarbetar nära tekniker, arbetsledning och reservdels-/lagerpersonal för att säkerställa korrekt felsökning och hög tillgänglighet i fordonsflottan.Profil
Vi söker dig som har fordonsteknisk utbildning eller motsvarande praktisk erfarenhet av arbete med fordon och tester. Erfarenhet av diagnostikverktyg, mätutrustning och körprov är meriterande. Du har god förståelse för motor-, transmissions- och bromssystem samt grundläggande kunskaper i elsystem och avgasrening. Du är noggrann, analytisk och har ett tydligt säkerhetstänk. För att trivas i rollen behöver du kunna arbeta både självständigt och i team. Kommunikation på svenska i tal och skrift krävs.Arbetsuppgifter
Planera och förbereda fordon för tester och provkörningar enligt instruktioner och checklistor
Utföra funktions-, prestanda- och säkerhetstester samt dokumentera mätvärden och observationer
Genomföra diagnostik och felidentifiering i samarbete med tekniker och verkstad
Utföra körprov och provbelastning under kontrollerade former för att verifiera åtgärder
Analysera testresultat, rapportera avvikelser och föreslå åtgärder för förbättrad tillförlitlighet
Underhålla och kalibrera mätinstrument samt säkerställa korrekt dokumentation i system
Följa säkerhetsrutiner och bidra till en ordnad och säker arbetsmiljö
Vi söker dig som
Har fordonsteknisk utbildning eller motsvarande praktisk erfarenhet
Har erfarenhet av diagnostik, provkörning och användning av mätutrustning
Är noggrann, analytisk och lösningsorienterad
Kan arbeta självständigt och i team samt hantera varierande uppgifter
Behärskar svenska i tal och skrift
Körkort B är ett krav
Vi erbjuder
En inkluderande arbetsmiljö med fokus på säkerhet och samarbete
Moderna mätverktyg och utrustning samt möjlighet att arbeta med ny teknik
Möjlighet till vidareutbildning och certifieringar inom testning och diagnostikSå ansöker du
Är du intresserad? Vi intervjuar löpande. Skicka din ansökan med CV och ett kort personligt meddelande så snart som möjligt. Rekryteringen hanteras av Fordonsakademin.
Om Fordonsakademin
Fordonsakademin är specialiserade på kompetensförsörjning inom fordons- och transportbranschen. Vi arbetar med rekrytering, bemanning och utbildning för att säkerställa att rätt kompetens matchas med rätt uppdrag. Vi värdesätter yrkesstolthet, inkludering och långsiktig utveckling.
