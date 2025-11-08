Fordonstekniker till Södertälje
Bilmekaniker sökes till våran kund i Södertälje- Få nya möjligheter genom oss!
Är du en skicklig bilmekaniker som söker nya utmaningar? Vill du bredda din erfarenhet och få chansen att arbeta hos olika välrenommerade verkstäder? Då kan vi på Aura Personal vara rätt för dig!Publiceringsdatum2025-11-08Om tjänsten
Vi söker nu erfarna och engagerade bilmekaniker till kommande uppdrag hos våra kunder runtom i landet. Uppdragen varierar i längd och omfattning - från kortare inhopp till längre anställningar - med goda möjligheter till övergång till anställning direkt hos kund för rätt person.Dina arbetsuppgifter
• Service och reparation av personbilar och lätta transportfordon
• Felsökning med diagnosverktyg
• Byten av bromsar, koppling, kamrem och service arbeten
• Kundkontakt och rådgivning
• Arbete enligt tillverkares riktlinjer och verkstadens rutiner
Vi söker dig som
• Har fordonsteknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet
• Har minst 2 års erfarenhet som bilmekaniker
• Är självgående, ansvarstagande och lösningsorienterad
• Har goda kunskaper i svenska (tal och skrift)
• Innehar B-körkort
• Erfarenhet av felsökning och arbete med olika bilmärken är meriterande
Vad vi erbjuder
• Anställning via Aura Personal med kollektivavtal och marknadsmässig lön
• Ett varierande och utvecklande uppdrag i en professionell miljö
• Stöd från engagerad konsultchef genom hela anställningen
• Möjlighet till längre uppdrag eller vidare karriärmöjligheter via oss
Ansök redan idag! Vi behandlar ansökningarna löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Välkommen med din ansökan till Aura Personal - där rätt kompetens möter rätt möjligheter. Ersättning
