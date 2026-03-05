Fordonstekniker till SKB
Svensk Kärnbränslehantering AB:s, SKB:s, uppdrag är att ta hand om det radioaktiva avfallet från de svenska kärnkraftverken på ett säkert och effektivt sätt. Med världsledande teknik och omsorg om människa, miljö och samhälle bygger vi möjligheter för en fossilfri elproduktion.
I dag är cirka 500 personer anställda på SKB. Vi har ett omfattande samarbete med experter och uppdragstagare utanför företaget.
SKB:s huvudkontor är placerat i Arenastaden i Solna. Vi har även kontor i Oskarshamn och i Forsmark i Östhammars kommun, där vi har anläggningar och bedriver olika verksamheter inför byggandet av ett slutförvar för använt kärnbränsle.
Om rollen
Vill du arbeta med ett stort och viktigt uppdrag?
Tillsammans ska vi på SKB bygga ett av världens första slutförvarssystem för använt kärnbränsle. Uppdraget är i stora delar ett pionjärarbete och innebär många komplexa utmaningar.
Är du redo för ett stort och viktigt arbete som kommer att göra skillnad för människor och miljö under mycket lång tid framåt?
SKB söker en engagerad och pålitlig fordonstekniker/transporttekniker
Här kommer du att arbeta
Drift- och underhållsavdelningen ansvarar för driften och underhållet av SKB:s kärntekniska anläggningar Clab och SFR samt av transportsystemet. Avdelningen har cirka 130 medarbetare fördelade på tre orter: Oskarshamn, Östhammar och Solna. I Clab tar vi emot och mellanlagrar använt kärnbränsle och härdkomponenter från Sveriges kärnkraftverk i väntan på att slutförvaret ska byggas och tas i drift. I SFR tar vi emot både drift- och rivningsavfall från kärnkraftverken och anläggningen håller just nu på att byggas ut.
Vad du kommer att göra
För att vara bättre rustade inför framtiden utökar vi nu transportgruppen på Clab i Oskarshamn med en fordonstekniker tillika transporttekniker.Publiceringsdatum2026-03-05Arbetsuppgifter
Utföra service, underhåll och felavhjälpning på alla terminalfordon i SKB:s transportsystem samt andra fordon på Clab
Köra terminalfordon vid landtransport av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall
Vara transportledare
Utföra godstransporter inom området
Arbeta i Simpevarps hamn med mottagning och avläggning av SKB:s fartyg Sigrid samt vid lastning och lossning
Kravspecifikation
Vi söker dig som är fordonstekniker med kunskap inom tunga fordon. Det är meriterande, men inte krav, om du har C-körkort, hjullastarbehörighet, truck- och traverskort samt kunskaper inom hydraulik.
Du är en lösningsorienterad och handlingskraftig person som tar initiativ och driver dina arbetsuppgifter framåt med fokus på resultat. Arbetet innebär nära samarbete både med andra grupper inom organisationen och med externa leverantörer, därför tror vi att du är kommunikativ och har god samarbetsförmåga. Vi ser också att du är nyfiken på nya arbetsområden och därmed flexibel.
Ytterligare information
Varför ska du arbeta hos oss?
Hos oss får du möjlighet att utvecklas i en organisation med ett stort kunskapsdjup inom ett flertal områden. Vårt uppdrag erbjuder mycket varierande arbetsuppgifter och möjligheter att styra och påverka dessa. Vi arbetar tillsammans för att uppnå tydliga mål.
Eftersom SKB ingår i Vattenfallkoncernen finns goda karriärmöjligheter inom en stor dynamisk organisation. Inom SKB och Vattenfall finns även många personalförmåner så som incitament/bonus, friskvårdsbidrag, ersättning för sjukvård och medicin, lunchförmån och föräldraledighetstillägg.
Våra medarbetare är avgörande för vår framgång. Det är viktigt att hela livet fungerar. Därför är vi måna om att våra medarbetare upplever en god balans mellan arbete och fritid.
Det här är vi, dina framtida arbetskamrater
På SKB träffar du människor med olika utbildning, olika förmågor och olika bakgrunder. Alla är olika, och det tycker vi är bra. Vi på SKB är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer öppet och framgångsrikt företag. Och genom att var och en har möjlighet att utveckla sig själv, utvecklas även vår verksamhet.
Men på ett väsentligt sätt är vi alla lika. Det som enar oss, är att vi siktar mot ett tydligt mål: det att skapa trygghet för kommande generationer.
På vår webbplats, www.skb.se,
finns mer information om SKB och hur det är att arbeta hos oss. Vi ser fram emot att lära känna dig.
För mer information om tjänsten kontakta rekryterande chef, Petter Olsson, 070-577 53 01.
För mer information om rekryteringsprocessen kontakta ansvarig rekryterare, Ida Fågelqvist, 070-048 76 82
Fackliga företrädare är för Saco-SKB Marika Westman, 070-638 34 36, för Unionen Roger Ingvarsson, 070-618 83 45 och för Ledarna Per Carlsson, 070-325 09 15.
Placeringsort: Oskarshamn
Vattenfall och SKB är en del av Sveriges kritiska infrastruktur och vår verksamhet omfattas bland annat av regler om säkerhetsskydd, nukleär icke-spridning och exportkontroll. På grund av dessa regler genomförs en kontroll av kandidaten för många av tjänsterna i vår verksamhet innan anställning sker. För de tjänster som leder till deltagande i säkerhetskänslig verksamhet eller placering i säkerhetsklass innebär denna kontroll att säkerhetsprövning genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Du kan komma att bli krigsplacerad. Eventuell krigsplacering sker med stöd i anställningsavtalet och lagen om totalförsvarsplikt.
Välkommen med din ansökan senast den 15 mars 2026!
Du söker jobbet snabbt och enkelt genom att svara på några urvalsfrågor och bifoga ditt CV. Vi kan inte ta emot din ansökan via mejl, på LinkedIn eller annan kanal utanför vårt rekryteringssystem och vi önskar inte ett personligt brev.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
