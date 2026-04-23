Fordonstekniker till kund i Södertälje!
2026-04-23
Publiceringsdatum2026-04-23Dina arbetsuppgifter
Som bilmekaniker till vår kund i Södertälje ansvarar du för felsökning, service och reparation av personbilar för att säkerställa funktion, säkerhet och kvalitet före leverans eller efter reparation. Du arbetar i en verkstadsmiljö tillsammans med tekniker och administrativ personal där noggrannhet, tydlig dokumentation och problemlösning är centralt. Rollen innefattar både mekaniska arbeten, elektriska kontroller, provkörningar och verifiering av genomförda åtgärder.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Utföra service, reparationer och byten av komponenter enligt tillverkarens anvisningar och verkstadens rutiner
Genomföra diagnostik med diagnosverktyg, läsa felkoder och föreslå lämpliga åtgärder
Kontrollera bromsar, styrning, upphängning, belysning, däck, avgassystem och fordonsel
Utföra provkörningar och funktionstester för att verifiera att åtgärder är utförda korrekt
Dokumentera utfört arbete i verkstadssystemet och rapportera avvikelser eller behov av ytterligare åtgärder
Samarbeta med kollegor för att reproducera fel, planera arbeten och säkerställa hög kvalitet
Säkerställa ordning och säkerhet i arbetsområdet samt följa rutiner för arbetsmiljö och miljöhanteringKvalifikationer
Utbildning inom fordonsmekanik eller motsvarande praktisk erfarenhet från verkstad är meriterande
Erfarenhet av felsökning, service och reparation av personbilar är önskvärt
God vana vid diagnosverktyg och elektroniska styrsystem
God datorvana för dokumentation i administrativa system
Förmåga att kommunicera tydligt på svenska i tal och skrift
Noggrann, säkerhetsmedveten och lösningsfokuserad med god samarbetsförmåga
Körkort B (manuell) krävs
Vad vi erbjuder
Arbete i en modern verkstad i Södertälje med engagerade kollegor och tydliga rutiner
Möjligheter till kompetensutveckling och vidareutbildning
Marknadsmässig lön och anställningsvillkor enligt överenskommelse eller kollektivavtal
En inkluderande arbetsplats där säkerhet, kvalitet och kundservice värderas högtSå ansöker du
Vi behandlar ansökningar löpande. Skicka din ansökan och CV redan idag - varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7380654-1961995". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fordonsakademin Sverige AB
(org.nr 556977-9837), https://jobs.fordonsakademin.se
Södertälje City (visa karta
)
151 71 SÖDERTÄLJE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Fordonsakademin Jobbnummer
9870946