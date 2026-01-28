Fordonstekniker till kund i Halmstad
Är du en skicklig fordonstekniker med ett brinnande intresse för fordon och teknik? Vill du arbeta i en modern verkstad med ett härligt team där du får möjlighet att utvecklas? Då kan detta vara tjänsten för dig!
Som fordonstekniker hos oss kommer du att arbeta med service, reparation och diagnostik av personbilar. Du kommer att få arbeta med den senaste tekniken och ha tillgång till moderna verktyg och diagnosutrustning. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara att utföra service och underhåll på fordon enligt tillverkarens specifikationer, diagnostisera och reparera mekaniska och elektriska fel, arbeta med felsökning och reparation av motorer, växellådor, bromssystem och elektronik samt bidra till en god arbetsmiljö och teamanda i verkstaden.
Din Profil
För att lyckas i rollen ser vi att du har fordonsteknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet, erfarenhet av arbete som fordonstekniker, gärna med både personbilar och transportfordon, goda kunskaper inom fordonsdiagnostik och felsökning, B-körkort samt ett strukturerat arbetssätt och en vilja att utvecklas inom yrket. Vi lägger stor vikt vid din personlighet och ser gärna att du är noggrann, lösningsorienterad och trivs med att arbeta både självständigt och i team.Om företaget
Autorekrytering är Sveriges största rekryterings- och bemanningsföretag inom motorbranschen. Vi är specialiserade på att matcha rätt personer med rätt arbete och hjälper varje år hundratals kandidater att hitta sina drömjobb. Vårt breda nätverk och djupa branschkunskap gör oss till den självklara partnern för företag som söker kompetens inom motorbranschen. Vi arbetar både med direktrekryteringar till våra kunder och med konsultuppdrag där du arbetar ute hos kund men är anställd av Autorekrytering. Denna flexibilitet gör att du själv kan välja vilken typ av anställning som passar dig bäst, och vi matchar dig mot din nästa drömtjänst. Vi tror på långsiktiga relationer och strävar efter att skapa värde för både våra kandidater och våra kunder. Vårt mål är att alltid överträffa förväntningarna och vi är stolta över att vara den ledande aktören inom vår nisch.
Kontaktuppgifter
Om du har frågor kring processen eller tjänsten är du välkommen att höra av dig till Teo Sandahl på teo.sandahl@autorekrytering.se
.
