Fordonstekniker till Gränsverkstad Charlottenberg
Bergvik & Partners AB / Maskinreparatörsjobb / Eda Visa alla maskinreparatörsjobb i Eda
2025-11-06
, Årjäng
, Arvika
, Bengtsfors
, Grums
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bergvik & Partners AB i Eda
, Örebro
, Göteborg
, Ödeshög
, Nyköping
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i ett engagerat team där kvalitet, service och laganda står i fokus? På Gränsverkstad Charlottenberg, en del av Autoexperten, söker vi nu en erfaren fordonstekniker som vill bli en del av vårt erfarna team.
Om FöretagetAutoexperten är en rikstäckande butiks- och bilverkstadskedja och en ledande aktör på den svenska fordonsmarknaden med cirka 54 butiker, 370 anslutna verkstäder och över 4 500 företagskunder. Vi arbetar långsiktigt för att få bilar att leva längre - genom professionellt underhåll, service och reparation.
Vi är en Autoexpertenansluten bilverkstad och vår verkstad är certifierad enligt standarden Godkänd Bilverkstad. Det innebär att vårt arbete inom kvalitet, miljö och säkerhet noga granskas av en oberoende tredje part. Vi reparerar och servar alla bilmärken.
Läs gärna mer på www.autoexperten.se
eller www.kgk.se.
Om rollenSom fordonstekniker hos oss kommer du att arbeta med service, felsökning och reparationer på alla typer av bilmärken och modeller. Du blir en viktig del av ett sammansvetsat team där vi stöttar varandra och har roligt på jobbet. Arbetet sker både självständigt och i nära samarbete med kollegorna, och du bidrar aktivt till att vi levererar hög kvalitet och snabb service till våra kunder.
Vi söker dig som Har minst 5 års erfarenhet som fordonstekniker eller bilmekaniker
Har fordonsteknisk utbildning
Är engagerad, ansvarsfull och serviceinriktad
Har god datorvana och behärskar svenska i både tal och skrift
Har B-körkort
Vi lägger stor vikt vid din erfarenhet, attityd och vilja att utvecklas tillsammans med oss.
Vi erbjuder Ett varierande och utvecklande arbete inom diagnostik, service och reparation
Ett starkt och hjälpsamt team på fyra kollegor
Möjlighet till utbildning och utveckling inom Autoexpertens nätverk
En arbetsplats med trygghet, stabilitet och god sammanhållning
AnsökanI denna rekrytering samarbetar vi med Bergvik & Partners och vid eventuella frågor kring rollen når du rekryteringskonsult Robin Ring på robin.ring@bergvikpartners.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bergvik & Partners AB
(org.nr 559380-6705), https://www.bergvikpartners.se/ Arbetsplats
Bergvik & Partners Kontakt
Robin Ring robin.ring@xlnt.se Jobbnummer
9591355