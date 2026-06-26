Fordonstekniker till Göteborg - Spontanansökan
Fordonsakademin Sverige AB / Maskinreparatörsjobb / Göteborg Visa alla maskinreparatörsjobb i Göteborg
2026-06-26
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, Mölndal
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Bilmekaniker sökes i Göteborg med omnejd!
Är du bilmekaniker och vill ta nästa steg i karriären – Vi söker engagerade och motiverade bilmekaniker för kunder i Göteborg med omnejd, och vi vill gärna komma i kontakt med dig!
Vad du kan förvänta dig
Som bilmekaniker / fordonstekniker får du arbeta med service, underhåll, felsökning och reparation av personbilar av olika märken. Du blir en del av ett team som värdesätter kvalitet, noggrannhet och ett högt tempo.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Felsökning och diagnostik av personbilar
• Reparation och service av personbilar
Vi söker dig som
• Är bilmekaniker och du har antingen junior erfarenhet eller mångårig erfarenhet
• Har fordonsteknisk utbildning
• Har B-körkort (manuellt)
• Talar och skriver svenska
Meriterande: Erfarenhet av större reparationer och djupare felsökningar: motorer, kamrem/kedja och kopplingar. AC-certifikat och högvoltsutbildning/certifiering är ett plus.
Ansökan
Detta är en spontanansökan.
Fordonsakademin jobbar med att matcha rätt profil med rätt uppdrag och vi har ständig dialog med våra kunder i Göteborg, allt från mindre verkstäder till större nationella aktörer i området. För oss är det viktigaste att föra en inledande dialog för att sedan kunna matcha rätt.
Vid frågor kontakta ansvarig rekryterare: daniel.adriansson@fordonsakademin.se
Om Fordonsakademin Vi är specialister på att kompetensförsörja fordonsbranschen. Företaget startades av specialister inom fordonsbranschen med mångårig erfarenhet från verkstadsarbete. Vi brinner för att arbetsgivare ska få rätt person med rätt kompetens, i rätt tid. Detta uppnår vi genom att tillhandahålla tjänster inom rekrytering, bemanning och utbildning. Genom våra tjänster är vi med och verkar för en kompetenshöjning i branschen.
Vi är en del av Arenakoncernen som med sin närvaro på över 160 orter i Sverige finns tillgängliga i hela landet. Vi tror på varje människas förmåga. Starka individer lyfter varandra. Steg för steg hjälper vi medarbetare och företag att utvecklas och bli starkare – så starka att de i sin tur lyfter andra.
Värderingar Vi brinner för att matcha ihop arbetssökanden med företag, och vårt arbete sker helhjärtat i alla delar för att hela processen ska lyckas. Vi är alltid personliga, engagerade och professionella i alla våra uppdrag och möten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6569178-2073658". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fordonsakademin Sverige AB
(org.nr 556977-9837), https://jobs.fordonsakademin.se
Celsiusgatan 8 (visa karta
)
417 62 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Fordonsakademin Jobbnummer
9981519