Fordonstekniker till EP Motorcenter

Bergvik & Partners AB / Maskinreparatörsjobb / Gotland
2025-12-15


Vill du arbeta i ett engagerat team där kvalitet, service och laganda står i fokus? På EP Motorcenter, en del av Autoexperten, söker vi nu en erfaren fordonstekniker som vill bli en del av vårt erfarna team.
Om Företaget
Autoexperten är en rikstäckande butiks- och bilverkstadskedja och en ledande aktör på den svenska fordonsmarknaden med cirka 54 butiker, 370 anslutna verkstäder och över 4 500 företagskunder. Vi arbetar långsiktigt för att få bilar att leva längre - genom professionellt underhåll, service och reparation.
Vi är en Autoexpertenansluten bilverkstad och vår verkstad är certifierad enligt standarden Godkänd Bilverkstad. Det innebär att vårt arbete inom kvalitet, miljö och säkerhet noga granskas av en oberoende tredje part. Vi reparerar och servar alla bilmärken.
Läs gärna mer på www.autoexperten.se eller www.kgk.se.
Om rollen
Som fordonstekniker hos oss kommer du att arbeta med service, felsökning och reparationer på alla typer av bilmärken och modeller. Du blir en viktig del av ett sammansvetsat team där vi stöttar varandra och har roligt på jobbet. Arbetet sker både självständigt och i nära samarbete med kollegorna, och du bidrar aktivt till att vi levererar hög kvalitet och snabb service till våra kunder.
Vi söker dig som
Har erfarenhet som fordonstekniker eller bilmekaniker

Har fordonsteknisk utbildning

Är engagerad, ansvarsfull och serviceinriktad

Har god datorvana och behärskar svenska i både tal och skrift

Har B-körkort

Vi lägger stor vikt vid din erfarenhet, attityd och vilja att utvecklas tillsammans med oss.
Vi erbjuder
Ett varierande och utvecklande arbete inom diagnostik, service och reparation

Ett starkt och hjälpsamt team på tre kollegor

Möjlighet till utbildning och utveckling inom Autoexpertens nätverk

En arbetsplats med trygghet, stabilitet och god sammanhållning

Publiceringsdatum
2025-12-15

Så ansöker du
I denna rekrytering samarbetar vi med Bergvik & Partners och vid eventuella frågor kring rollen når du rekryteringskonsult Robin Ring på robin.ring@bergvikpartners.se

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-03
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Bergvik & Partners AB (org.nr 559380-6705), https://www.bergvikpartners.se/

Arbetsplats
Bergvik & Partners

Kontakt
Fredrik Bergvik
fredrik.bergvik@bergvikpartners.se

Jobbnummer
9643799

