Fordonstekniker till AutoHero - Arlandastad
Fordonsakademin Sverige AB / Maskinreparatörsjobb / Stockholm Visa alla maskinreparatörsjobb i Stockholm
2025-09-29
Vill du vara med och utforma våra kunds verkstadsprocesser? Är du en prestigelös, noggrann och strukturerad person som trivs i en föränderlig miljö? Då kan denna roll vara något för dig! AutoHero växer och söker just nu en driven och engagerad Fordonstekniker till sina lokaler i Arlandastad. Hur din roll kommer att vara: Som Fordonstekniker på AutoHero kommer du att spela en viktig roll i att utföra service och reparationer på fordon och bidra till att utveckla vår kunds verkstad tillsammans med produktionsteamet. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att bestå av att genomföra både förebyggande underhåll och reparationer på bilar, med fokus på att säkerställa att de är i bästa möjliga skick för våra kunder.
Arbetsuppgifter: Du kommer att arbeta med allt från större och mindre rutinmässiga servicearbeten, såsom oljebyten och bromsbyten, till mer avancerade reparationer av motorer och andra tekniska system. I rollen kommer du att ha möjlighet att använda din tekniska expertis för att lösa problem och bidra till att skapa en effektiv och välfungerande verkstad. Du bidrar till att säkerställa kvaliteten på de bilar vi säljer och därmed bidra till vårt gemensamma mål, att få Sveriges nöjdaste kunder!
Tjänsten ligger på 40h/vecka med arbetstider 07-15:30 under vardagar. Ersättning består av en fast grundlön. Språkkrav är engelska eller svenska. Publiceringsdatum2025-09-29Kvalifikationer
Vi söker dig som besitter en djup teknisk kunskap om bilar och har några års erfarenhet av att arbeta i en liknande roll som fordonsmekaniker. För att vara framgångsrik i denna roll tror vi även att du som person är noggrann, analytisk och bra på att prioritera och organisera ditt arbete. Utöver detta har du grundläggande datorkunskaper inom exempelvis Office 365 och minst körkort B behörighet (manuellt), men gärna högre.
Vad vi erbjuder dig
Från en unicorn till ett börsnoterat bolag, bli en del av vår framgångssaga
En internationell arbetsplats med spännande nationella och internationella projekt
Stor möjlighet att påverka och sätta din egen prägel på arbetet
Bra förmåner, allt i från friskvårdsbidrag till förskottssemester
En miljö som är öppen, positiv och motiverande med platta hierarkier och korta beslutsvägar
Vilka vi är AUTO1 Group är Europas ledande digitala plattform för bilbranschen. Vi bygger det bästa sättet att köpa och sälja bilar online. Vårt lokala varumärke, viköperdinbil.se, erbjuder våra kunder det snabbaste och smidigaste sättet att sälja bil på. Vårt varumärke, AUTO1.com, är Europas största B2B-plattform för bilåterförsäljare. Genom vårt varumärke Autohero, använder vi våra erfarenheter till att bygga ett varumärke som erbjuder det den bästa kundupplevelsen när det gäller att köpa bil online. Vi finns just nu på över 30 marknader och hade en omsättning på över 2.8 miljarder euro under 2020.
AUTO1 Group har en intern värdegrund som bygger på alla människors lika värde. Alla ansökningar kommer därför att hanteras på ett likvärdigt sätt oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariant och ålder.
Ansökan Vid frågor om tjänsten kontakta Johanna på 0738558647 eller via mail: johanna.aslan@fordonsakademin.se
Vi behandlar ansökningarna löpande och tjänsten kan komma att tillsättas redan före sista ansökningsdag. Skicka därför in din ansökan redan idag. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fordonsakademin Sverige AB
(org.nr 556977-9837), https://fordonsakademin.se/ Arbetsplats
Fordonsakademin Kontakt
Johanna Aslan johanna.aslan@fordonsakademin.se 0738558647 Jobbnummer
9531709