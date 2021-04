Fordonstekniker sökes till Lund - Meca Sweden AB - Maskinreparatörsjobb i Lund

Meca Sweden AB / Maskinreparatörsjobb / Lund2021-04-08Vi söker en ny mekaniker till vårt team i Lund. Vi söker dig som tycker det är roligt och har ett stort intresse av att arbeta med felsökningar, reparationer, service och fordonselektronik. När du arbetar hos oss ska du ha ett gott sinne för affärer och förstå vikten av att sätta kunden och service i första rummet.Hos oss på MECA vill vi skapa förutsättningar för människor att ta sig dit de vill, alltid. Det betyder att vi gör allt för att bilföraren säkert ska kunna ta sig dit de vill, att mekanikerna konstant utvecklas och att vi andra kolleger lyfter varandra för att följa branschens utveckling.Vi söker dig som:Har fordonsteknisk utbildning alternativt annan gymnasieutbildning kompletterad med en bred arbetslivserfarenhet inom området.Har goda kunskaper om läsning av elschema, felsökning med diagnosutrustning och multimeter.Har goda kunskaper om fordonselektronikHar god allmän datorkunskapKan tillgodogöra dig teknisk information i verkstadsprogramHar körkort B för manuellt växlad bil.Vi ser gärna att du har minst ett par års arbetslivserfarenhet som mekaniker där du har tillgodogjort dig ovanstående. Vi ser det även som ett plus om du tidigare har arbetat med VIDA/ ODIS/ BOSCH, har erfarenhet och kompetens inom elbilar och gasbilar. Du är socialt utåtriktad, har samarbetsförmåga och kan även arbeta under tidspress. Du är nyfiken och driven till utveckling, Du har lätt för att ta till dig nya instruktioner och vi ser det som en självklarhet att du har ett starkt bil-intresse och har känsla för service.Tjänsten är en heltidstjänst. Vi tillämpar sex månaders provanställning och därefter tillsvidareanställning samt individuell lönesättning. Urval och intervjuer sker löpande. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.Om verkstadenMECA HC Bilservice i Lund är en del av verkstadskedjan MECA Bilservice, och är en av få verkstäder som ägs av MECA. Vi är en verkstad som huvudsakligen satsar på reparations- och servicetjänster på fordon av alla märken. Hos oss får du personlig service oavsett om du är privat- eller företagskund och vi erbjuder fasta priser på service och reparationer. Vi är också godkända av samtliga försäkringsbolag för att utföra reparationer när olyckan varit framme. Företaget har funnits sedan 1981 och det finns erfarenheter från mer än 35 år inom verkstaden! Sen ett år tillbaka ingår vi i MECA Verkstadsdrift AB, dotterbolag till MECA Sweden AB.Personlighet är viktigt för oss! Därför ber vi alla som söker jobb hos oss att svara på ett kort personlighetstest. Det ger oss möjlighet att få en mer objektiv bild av dig som person och kommer att användas som en del av beslutsunderlaget i urvalet. Länken till testet skickas ut i ett separat mail dagen efter att du skickat in din ansökan och vi vill be dig svara på testet så snart du kan.PersonuppgiftshanteringMECA Verkstadsdrift AB org.nr. 559012-2478 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter i samband med denna rekrytering. Läs vår policy om hur vi behandlar dina personuppgifter: https://www.mekonomen.com/site/uploads/2018/07/Integritetspolicy-rekrytering.pdf MECA med huvudkontor i Malmö omsätter 1 miljard. Vi på MECA differentierar oss genom att vara hela Sveriges mest förstående bilexpert. Vi ingår i börsnoterade Mekonomen Group och agerar på den svenska eftermarknaden för bilar. Genom störst förståelse för våra konsumenters och kunders vardag skapar vi helhetslösningar som ska göra oss till förstahandsvalet. Det sker dels genom vår fristående verkstadskedja, MECA Bilservice med 400 verkstäder, där vi vill skapa den bästa konsumentresan. Dels genom att vi som grossist säljer och distribuerar verkstadsutrustning, reservdelar och biltillbehör via våra 60 lokala Expresslager till alla Sveriges verkstäder. Inom vår verkstadskedja hanteras det varje år 450 000 bilar.Vi ska alltid vara Professionella, Innovativa, Kompetenta och Engagerade. Vi arbetar aktivt med ständigt lärande och CSR, och i Sverige arbetar 1300 personer under varumärket MECA.Vi skapar förutsättningar för alla att ta sig dit de vill. Alltid.Läs mer om oss på meca.seVaraktighet, arbetstidHeltid Tillsvidare2021-04-08Fast månads- vecko- eller timlönSista dag att ansöka är 2021-06-08Meca Sweden AB5678880