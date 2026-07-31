Fordonstekniker Niemi Bil Umeå
Niemi Bil 2 AB / Maskinreparatörsjobb / Umeå Visa alla maskinreparatörsjobb i Umeå
2026-07-31
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"Vi gör det bara om vi kan göra det riktigt bra" är vårt motto. Känner du igen dig? Då kommer du trivas som fisken i vattnet på Niemi Bils verkstad i Umeå!
Nu söker vi en erfaren fordonstekniker som vill vara med och utveckla vår verkstad i Umeå tillsammans med oss.
Hos oss på Niemi Bil i Umeå får du chansen att bli en nyckelperson i en mindre verkstad med stora ambitioner. Vi söker dig som trivs med ansvar, gillar att lösa problem och vill vara med och påverka hur vi utvecklar verksamheten framåt. Hos oss blir du inte en i mängden, du blir en viktig del av ett mindre team med höga ambitioner och korta beslutsvägar.
För rätt person erbjuder vi inte bara ett varierande arbete och ett starkt team, utan också goda möjligheter att påverka din egen utveckling, din arbetsvardag och din ersättning.
Vi är lösningsorienterade och ett av Sveriges snabbast växande bolag i bilbranschen. Vi tror på att fira våra framgångar tillsammans – både på och utanför arbetsplatsen. Idag finns vi i Umeå, Gävle, Uppsala, Skellefteå, Kiruna och Luleå där vi har vårt huvudsäte.
Om rollen
Som fordonstekniker på Niemi Bil är du delaktig i att utföra felsökning, utrustning av begagnade och nya bilar, underhåll, motorservice och reparationer. Även leveransservice av nybilar kan ingå i dina arbetsuppgifter.
Du kommer att jobba nära vår försäljningsanläggning och andra delar av organisationen som kan behöva stöd och information om verkstadsrelaterade frågor.
Vi befinner oss i en spännande utvecklingsfas och söker därför dig som vill bidra med erfarenhet, energi och driv. Du ser inte bara till att jobbet blir gjort – du vill också vara med och utveckla arbetssätt, rutiner och verksamheten som helhet.
Vem är du som söker?
Vi tror att du har flera års erfarenhet som fordonstekniker och känner dig trygg i yrket. Du tar ansvar för ditt arbete, är lösningsorienterad och har en stolthet i att leverera kvalitet.
Du trivs i en miljö där man hjälps åt, men är också självgående och van att ta egna initiativ. För dig handlar jobbet inte bara om att skruva – du vill vara med och bidra till att verksamheten blir bättre varje dag.
Vi ser gärna att du känner igen dig i följande:
Erfaren fordonstekniker med god teknisk kompetens
Ansvarstagande och självgående
Driven och engagerad
Lösningsorienterad och noggrann
Trivs i ett mindre team där alla bidrar
Vill utvecklas tillsammans med företagetPubliceringsdatum2026-07-31Kvalifikationer
B-körkort
Lämplig fordonsutbildning
Tidigare arbetslivserfarenhet som tekniker
Goda kunskaper i svenska, både tal och skrift. Engelska och fler språk är meriterande
HV-erfarenhet är meriterande
Därför ska du välja Niemi Bil
Hos oss får du möjlighet att påverka på riktigt. Vi är ett familjeföretag med stark tillväxt, korta beslutsvägar och en kultur där engagemang uppskattas.
Vi erbjuder:
En viktig roll i en verkstad med stora utvecklingsmöjligheter
Konkurrenskraftig lön
Prestationsbaserad bonusmodell på gruppnivå med attraktiv uppsida
Möjlighet att påverka arbetssätt, rutiner och kundupplevelse
Ett sammansvetsat team med stark laganda
En trygg anställning med kollektivavtal, tjänstepension och friskvårdsbidrag
Ett företag där människor, kvalitet och långsiktighet står i fokusÖvrig information
Tjänsten är på heltid med en inledande provanställning på 6 månader. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Ansökan görs genom att skicka in CV och personligt brev genom formuläret längst ned på sidan. Rekrytering sker löpande, så skicka gärna in din ansökan redan idag.
För frågor om tjänsten kontakta Tom Niemi:tom@niemibil.se
, 070-355 38 70
Om Niemi Bil
Niemi Bil är ett familjeföretag vars resa började 2006 som verkstad för personbilar i Luleå. Verksamheten har sedan dess vuxit genom att bygga vidare på sitt goda rykte, och att alltid vilja ta nästa steg mot nya framgångar. Vi värdesätter omtänksamhet, lagarbete, och ett driv att alltid vilja göra varje dag lite bättre än föregående.
Vår ambition är att växa till 10 anläggningar inom tre år, och vi lyckas med detta genom att bygga vidare på vårt framgångsrika koncept.
Vår kultur:
Vår kultur återspeglar en norrländsk mentalitet. Lugna på utsidan men inuti har vi en brinnande passion för det vi gör. Här möter vi varje kund som om den vore vår enda och allt görs med hårt jobb, ärlighet och omtanke.
"Vi gör det bara om vi kan göra det riktigt bra" är vårt motto.
Vi växer, och vi har nöjda kunder och medarbetare som trivs med att arbeta hos oss. Men för oss är det viktigt att även vara en positiv kraft i samhället. Vi stöttar därför idrott, kultur och ungdom för att ge tillbaka till de områden som format oss, och i förlängningen bidra till att bygga en ännu bättre morgondag. morgondag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Niemi Bil 2 AB
(org.nr 559250-6157)
Formvägen 8 (visa karta
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906 21 UMEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Umeå Jobbnummer
10017573