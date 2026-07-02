Fordonstekniker / mekaniker (generalist)
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2026-07-02
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Fordonstekniker / mekaniker (generalist)
MECA Svensk Bilförädling – Högsbo, Göteborg
Hos oss på MECA Svensk Bilförädling får du ett brett och varierat jobb i en verkstad som är en av Göteborgs högst betygsatta (4,8 av 5). Vi arbetar med allt från personbilar till husbilar, transportfordon och lätta lastbilar – med drivlinor från bensin och diesel till hybrid och el. Vår specialitet är att förlänga fordonens livslängd genom reparationer, renoveringar och tekniska förbättringar, vilket gör att inga två arbetsdagar är lika.
Som fordonstekniker hos oss arbetar du brett med service, reparation, felsökning, däck och underhåll på ett omväxlande fordonsbestånd. Du tar ansvar för din egen arbetsorder från start till klart, arbetar både självständigt och i team, och bidrar aktivt till verkstadens kvalitet och kundnöjdhet. Tillträde november 2026, eller enligt överenskommelse.Publiceringsdatum2026-07-02Kvalifikationer
Du som söker ska ha:
• Intresse för fordon och teknik samt vilja att lära
• Goda kunskaper i svenska
• Minst B-körkort
• God samarbetsförmåga, kvalitetsfokus och ordning och reda
Meriterande
• Fordonsteknisk utbildning på gymnasie- eller YH-nivå (t.ex. MTG) eller mekanikerutbildning (starkt meriterande)
• Erfarenhet av bilservice eller reparation
• Erfarenhet av hybrid- och elfordon (HV)
• Erfarenhet av däck-, hjulinställnings- och framvagnsarbete
• Erfarenhet av bilelektronik
• AC-/F-gas-behörighet
• BE-körkort
Anställning
Tjänsten är en heltidstjänst, tillsvidare, och provanställning tillämpas. Urval och intervjuer sker löpande – tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så ansök redan nu. Sista ansökningsdag är den 31 augusti 2026.
Som en del av rekryteringen ber vi dig svara på ett kort personlighetstest. En bakgrundskontroll kan genomföras innan anställning blir aktuell.
Tjänsten kan vara aktuell för nystartsjobb – uppfyller du Arbetsförmedlingens villkor, ange gärna det i din ansökan.
Så ansöker du
Skicka ditt CV och personligt brev till jobb@svensk-bf.se
och märk ansökan "Fordonstekniker / mekaniker (generalist)". Bifoga gärna relevanta intyg och certifikat.
Personuppgiftshantering
Svensk Bilförädling AB (org.nr 556674-5138) är personuppgiftsansvarig och behandlar dina uppgifter endast för denna rekrytering, med stöd av berättigat intresse. Uppgifterna sparas inte längre än nödvändigt och lämnas inte vidare. Du har rätt till registerutdrag och radering – kontakta jobb@svensk-bf.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: jobb@svensk-bf.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Säsong". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svensk Bilförädling AB
(org.nr 556674-5138), https://svensk-bf.se/
Antenngatan 2 (visa karta
)
421 33 VÄSTRA FRÖLUNDA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9989336