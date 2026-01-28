Fordonstekniker med inriktning Ford
Om dig Vi söker dig som har några års arbetslivserfarenhet som fordonstekniker och är trygg i att hantera olika typer av reparationsarbeten. Din personlighet är lika viktig som din kompetens - som person är du hjälpsam, målmedveten och ser möjligheter. Ditt bemötande mot kunder och arbetskamrater är professionellt och ditt arbete håller hög kvalité tack vara att du är noggrann och säkerhetsmedveten.
Vi önskar att du som söker har Slutförd fordonsteknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet B-körkort Kunskaper inom diagnostik och felsökning God datorvana Goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift
Om jobbet Du kommer att arbeta självständigt med service, felsökning och reparationer på framförallt Ford. Du ansvarar för att utföra alla typer av underhålls- och reparationsarbeten på ett fackmannamässigt sätt och dokumentation i våra system är en viktig del av ditt dagliga arbete. Vi erbjuder dig rätt verktyg, utbildning och en laganda som ger dig möjlighet att växa och trivas hos oss.
På Holmgrens Bil i Växjö är vi en auktoriserad verkstad för BMW, Ford, Hyundai, MG, MINI och Nissan. Har du erfarenhet från något eller flera av dessa märken är det meriterande. Det är även meriterande om du har erfarenhet av arbeten med elbilar.
Omfattning: Heltid, 100% Arbetstider: 07:30-16:30 Placeringsort: Växjö Tillträde: Enligt överenskommelse
Vad Holmgrens Bil erbjuder Holmgrens Bil erbjuder en spännande arbetsplats som bygger på sunda värderingar i en händelserik bransch. Vårt varumärkeslöfte Vi bryr oss och våra kärnvärden glädje, respekt, ansvar och sparsamhet genomsyrar allt vi gör och står för. Den riktar sig inte bara till våra kunder, utan i allra högsta grad även till alla våra medarbetare. Hos oss finns det möjligheter till både personlig och karriärmässig utveckling. Holmgrens Bil erbjuder dessutom en rad personalförmåner, allt ifrån friskvårdsbidrag till möjligheten att nyttja en fjällstuga i Björnrike. Som anställd hos oss kan du känna dig trygg- vi är anslutna till kollektivavtal!
Lär känna oss bättre genom att besöka vår Instagram och karriärsida.
Ansökan Ansök senast 15 februari 2026. Vi arbetar löpande med urvalsprocessen, så vänta inte med att ansöka då tjänsten kan bli tillsatt före sista ansökningsdatum. Vid eventuella frågor om tjänsten kontakta Martin Fjordestam, Servicechef, mailadress martin.fjordestam@holmgrensbil.se
eller telefonnummer 0470-70 04 16
