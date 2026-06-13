Fordonstekniker KIA
Småländska Bilaktiebolaget / Maskinreparatörsjobb / Vetlanda Visa alla maskinreparatörsjobb i Vetlanda
2026-06-13
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Nu behöver vi förstärka vårt team i personbilsverkstaden och söker dig – en engagerad, noggrann och serviceinriktad personlig tekniker.
Tjänsten avser heltid och tillsvidareanställning. Vi tillämpar 6 månaders provanställning. Intervjuer sker löpande, och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag – så ansök redan idag!
Tekniker till Småländska Bil i Vetlanda
Till vår Kia avdelning i Vetlanda söker vi nu en engagerad och noggrann tekniker. Vill du arbeta i på modern bilverkstad där kvalitet, utveckling och trivsel står i fokus? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig.
Hos Småländska Bil får du arbeta med moderna fordon, med särskilt fokus på Kia person/transportbilar. Vi erbjuder kontinuerlig kompetensutveckling genom exklusiva märkesutbildningar samt möjligheten att arbeta med den senaste tekniken i branschen.
Tillsammans med kompetenta kollegor bidrar du till trygga och professionella service/reparationer utav person/transportbilar.Publiceringsdatum2026-06-13Dina arbetsuppgifter
I rollen som Kia tekniker ansvarar du för att utföra kvalificerade service och reparationsarbeten. Ditt arbete är avgörande för att säkerställa hög kvalitet och kundnöjdhet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Service och reparationsarbeten
• Felsökning med diagnos och mätutrustning
• Dokumentera och rapportera utförda arbeten/felsökningar i de digital verktyg som erbjuds.
• Bidra till en säker, strukturerad och trivsam arbetsmiljö
Vi söker dig som
Är ansvarstagande, lösningsorienterad och trivs med att arbeta i team, samt är mottaglig för förändringar som sker i branschen.
Vi ser gärna att du har:
• Fordonsutbildning i grunden
• Tidigare erfarenhet av diagnosverktyg och felsökning
• God datavana samt kunskap inom el och mätteknik
• Noggrann, engagerad och nyfiken på tekniska lösningar
• Van vid att arbeta självständigt, men också en stark lagspelare
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
• B-körkort
Tjänsten rapporterar till servicechef.Om företaget
Småländska Bil är ett etablerat och familjärt företag som grundades 1950. Vi är cirka 120 medarbetare i koncernen med enheter i Växjö, Kalmar och Vetlanda. Vi är auktoriserad agent för Mercedes-Benz personbilar och transportbilar, samt återförsäljare för Kia personbilar och transportbilar.
Vi erbjuder anställning hos en välkänd och trygg arbetsgivare som värdesätter engagemang, laganda och gott humör. Vårt ledord är Välvilja – mot kunder, kollegor och samarbetspartners.
Tillsammans skapar vi en trivsam arbetsplats där vi arbetar mot gemensamma mål och levererar kvalitet i varje detalj. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7539828-2051771". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Småländska Bilaktiebolaget
(org.nr 556054-2051), https://jobb.smalandskabil.se
Småländska Bil AB (visa karta
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574 33 VETLANDA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Småländska Bil Jobbnummer
9962513