Fordonstekniker/bilmekaniker sökes till Limhamn
Malmö Personal AB / Maskinreparatörsjobb / Malmö Visa alla maskinreparatörsjobb i Malmö
2025-10-19
•
Malmö Personal söker fordonstekniker/bilmekaniker
Vi söker dig som kan jobba självständigt, är serviceinriktad och kan bidra till en kreativ och trivsam laganda på en väl fungerande arbetsplats som kommer att vara 5 personer framöver.
Bakgrund och Erfarenhet: Fordonsteknisk utbildning, eller en erfarenhet och kunskap som kan prövas likvärdig.Du måste ha erfarenhet som bilmekaniker, gärna märkesspecialist. Körkort B, helst BE
Arbetsuppgifter: Däckbyte, oljebyte och service, m.m
Anställningsförhållanden: Du kommer att anställas av Malmö Personal AB eller av kunden direkt, arbetet kommer sedan att vara i Malmö ev, i Lund Omfattning är 100%
Vi avser att anställa omgående, så fort vi hittar rätt person, så vänta inte med din ansökan utan skicka in den idag.
Den här kategorin utannonserade arbeten brukar locka många sökande, vi kommer därför inte att hinna återkoppla din ansökning om du inte blir aktuell vilket vi ber om ursäkt för.
Skicka din CV till länken nedan
Eller ring Connie Winsborn 072 313 88 00 för mer information
