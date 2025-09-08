Fordonstekniker / Bilmekaniker Sökes Omgående
2025-09-08
, Enköping
, Håbo
, Strängnäs
, Sigtuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Karlssons Motor & Service AB i Knivsta
Vi söker nu en driven & nyfiken mekaniker till våran anläggning på 800kvm i Knivsta. Vi söker dig som är tekniskt kunnig och självgående. Vi värdesätter din personlighet väldigt högt. Tjänsten innebär service, reparationer, felsökningar samt däckjobb.Publiceringsdatum2025-09-08Kvalifikationer
• Minst 18 år.
• Körkort för personbil.
• Gymnasieutbildning eller liknande arbetslivserfarenhet.
• Du bör ha godkunskap kring yrket och kunna jobba självgående.
• Tidigare erfarenhet kring fordon- & däckservice är starkt meriterande.
Ett urval av dina kommande arbetsuppgifter:
• Originalservice enligt biltillverkarens rekommendationer, för samtliga bilmärken.
• Diverse reparationer på samtliga bilmärken.
• Kamremsbyten
• Kopplingsbyten
• Fordonstest av bilens kondition.
• Däckservice, reparation, montering, skifte och balansering av hjul.
Hos oss kommer du att ha en god utvecklingsmöjlighet för rätt person.
Låter detta som en tjänst för dig? Tveka inte på att skicka in din ansökan med tillhörande CV.
Ansökningar bifogas till: Didrik@karlssons-motor.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-08
E-post: didrik@karlssons-motor.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlssons Motor & Service AB
(org.nr 559370-0478) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9498541