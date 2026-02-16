Fordonstekniker/bilmekaniker sökes
Ålstens Bilservice, Mikael Grytberg / Maskinreparatörsjobb / Stockholm Visa alla maskinreparatörsjobb i Stockholm
2026-02-16
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ålstens Bilservice, Mikael Grytberg i Stockholm
Vi söker dig som har en fordonsteknisk utbildning och har flera år erfarenhet som bilmekaniker. Du bör behärska svenska i både tal och skrift då arbetet innebär mycket kundkontakter. Som person bör du vara serviceinriktad, engagerad och ansvarsfull. Du bör ha god datavana och B-körkort är ett krav. Då vi är en liten verkstad är det viktigt att du är självgående, noggrann och tar eget ansvar. Vi är anslutna till Verkstadspartner och har ett stort fokus på gott kundbemötande, effektivitet och kvalitet. Vill du veta mer, kontakta Mikael Grytberg Tel:nr 08/374242
Vänligen skicka CV, personligt brev och kontaktuppgifter till alstens.bilservice@gmail.com
Tillträde 2026-04-01 eller enligt
överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-18
E-post: alstens.bilservice@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ålstens Bilservice, Mikael Grytberg
Jämtlandsgatan 159 (visa karta
)
162 60 VÄLLINGBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ålstens Bilservice Jobbnummer
9746113