Fordonstekniker/Bilmekaniker
2026-04-14
Är du vår nya mekaniker med elbilskompetens?
Vi på Bilhallen Servicecenter, en auktoriserad Suzuki-verkstad, söker nu en driven bilmekaniker som vill vara med och forma vår verkstad. Har du HV-utbildning, ett socialt driv och trivs när det händer mycket? Då är det dig vi letar efter!
Som mekaniker hos oss arbetar du med allt från traditionell service till avancerad felsökning och reparationer på moderna el- och hybridfordon. Som auktoriserad Suzuki-verkstad arbetar vi dessutom enligt höga kvalitetskrav och med den senaste tekniken, vilket gör rollen både utvecklande och varierad. Tjänsten kräver både teknisk skicklighet och ett sinne för ordning.
Då vi sätter kunden i centrum innebär tjänsten även en del kundkontakt, där du på ett trevligt sätt förklarar utförda arbeten och sätter kunden främst.
Vi söker dig som:
• Har HW-utbildning
• Har B-körkort
• Har erfarenhet av service och reparationer
• Är tekniskt kunnig, ansvarstagande och noggrann
• Kan arbeta både självständigt och i team
• Har goda kunskaper i svenska (engelska är meriterande)
Hos oss blir du en del av ett glatt team som stöttar varandra. Du får möjlighet att utvecklas i takt med branschens snabba omställning, i en miljö där vi värdesätter både din kompetens och din personlighet.
Låter detta som rätt utmaning för dig? Skicka din ansökan (CV och ett kort personligt brev) till robert@bilhallensvalof.se
Sista dag att ansöka är 2026-05-14
E-post: robert@bilhallensvalof.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Bilmekaniker". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bilhallen ServiceCenter i Svalöf AB
(org.nr 559132-9171), http://bilhallensvalof.se
Industrigatan 3 (visa karta
268 33 SVALÖV Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9854593