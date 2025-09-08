Fordonstekniker/Bilmekaniker
2025-09-08
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Fam Group AB i Sundbyberg
Vi söker en erfaren och engagerad bilmekaniker för att ansluta till vårt team och fortsätta leverera högkvalitativ service till våra kunder. Som bilmekaniker kommer du att spela en central roll i att analysera, reparera och underhålla fordon av olika märken och modeller. Publiceringsdatum2025-09-08Dina arbetsuppgifter
Utföra mekaniska reparationer och underhåll på fordon, inklusive analysering av fel, utbyte av slitna eller skadade komponenter
Utföra regelbundna service- och underhållsåtgärder såsom oljebyte, filterbyte, bromsservice och hjul justeringar med högsta noggrannhet och enligt tillverkarens specifikationer.
Genomföra avancerade reparationer och diagnostiska procedurer med användning av moderna verktyg, utrustning och tekniker.
Dokumentera utfört arbete noggrant och förse kunder med tydlig och förståelig information om utförda reparationer och förebyggande underhåll.Kvalifikationer
Erfarenhet av fordonsreparationer och mekaniskt arbete på olika bilmärken och modeller.
Kunskap om fordonsdiagnostik och användning av diagnosverktyg och datoriserade system för felsökning.
Certifieringar eller utbildning inom fordonsteknik är meriterande.
Starkt fokus på kvalitet, precision och kundservice.
Förmåga att arbeta effektivt både självständigt och i team. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-08
E-post: info@famgroup.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Rekrytering". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fam Group AB
(org.nr 559194-0506)
Hallonbergsplan 5-7
)
174 52 SUNDBYBERG Jobbnummer
